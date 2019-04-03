Слідом за Пореченковим та Охлобистіним: ще один скандальний росіянин підтримав Зеленського

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Володимир Зеленський імпонує йому як кандидат у президенти України.

Більш того, депутат нелегітимної Держдуми навіть погодився визнати легітимність виборів, якщо на них переможе шоумен. Свою позицію лідер ЛДПР озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ніхто в Росії не бажає перемоги Порошенка! Забудьте це слово! Ні про яку перемогу Порошенка навіть і говорити не треба! Але якщо там залишається Зеленський... Ну, ім'я його мені подобається, я теж Володимир, і Ленін був Володимир, і в Кремлі сидить Володимир. Карта чудова!" — сказав він.

Володимир Зеленський

Після цього український громадський діяч Вадим Трюхан уточнив у Жириновського, чи готовий він визнати підсумки виборів в Україні, якщо на них виграє Зеленський. Російський політик ствердно відповів на це питання.

"Так! Зеленський! Головне, щоб ніякого Порошенка! Тільки один Зеленський — молодий, чесний, чистий, енергійний. І він уже намалював карту! Я мрію, щоб Україна була такою!" — сказав Жириновський, коментуючи фрагмент серіалу "Слуга народу", де Україна нібито роздрібнилася на області за прикладом терористичних "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше скандально відомі російські актори Іван Охлобистін і Михайло Пореченков записали провокаційне відео, яким підтримали шоумена, кандидата у президенти України Володимира Зеленського.

У свою чергу Зеленський назвав "ідіотами" Охлобистіна і Пореченкова за їх витівку. Він зазначив, що не зрозумів, навіщо вони таке зробили.

Пореченков образився на слова українця і охарактеризував його як "похмурого".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!