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Слідом за Пореченковим та Охлобистіним: ще один скандальний росіянин підтримав Зеленського

2.2тЧитати матеріал російською

Скандальний російський політик Володимир Жириновський заявив, що Володимир Зеленський імпонує йому як кандидат у президенти України.

Більш того, депутат нелегітимної Держдуми навіть погодився визнати легітимність виборів, якщо на них переможе шоумен. Свою позицію лідер ЛДПР озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ніхто в Росії не бажає перемоги Порошенка! Забудьте це слово! Ні про яку перемогу Порошенка навіть і говорити не треба! Але якщо там залишається Зеленський... Ну, ім'я його мені подобається, я теж Володимир, і Ленін був Володимир, і в Кремлі сидить Володимир. Карта чудова!" — сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

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Після цього український громадський діяч Вадим Трюхан уточнив у Жириновського, чи готовий він визнати підсумки виборів в Україні, якщо на них виграє Зеленський. Російський політик ствердно відповів на це питання.

"Так! Зеленський! Головне, щоб ніякого Порошенка! Тільки один Зеленський — молодий, чесний, чистий, енергійний. І він уже намалював карту! Я мрію, щоб Україна була такою!" — сказав Жириновський, коментуючи фрагмент серіалу "Слуга народу", де Україна нібито роздрібнилася на області за прикладом терористичних "Л/ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Жириновський
Місце
Росія
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Бор Тарас
Бор Тарас
И шо,жирик,отзовёшь свой законопроект о непризнании выборов президента Украины?Да нам, собственно, глубоко по бую.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Звертати увагу на жиріка - себе не поважати.
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Key Natalie
Key Natalie
Думай, народ, думай!
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