Слідом за Папою Римським коронавірус приписали Лукашенку: в мережі істерія

Стан здоров'я президента Білорусі Олександра Лукашенка змусив багатьох схвильовано припустити, що глава держави міг захворіти коронавірусом COVID-2019.
Відповідну інформацію почали поширювати переважно в місцевих соцмережах. Водночас там посилаються на нібито достовірні дані джерел у владі.
За їхніми словами, білоруський лідер постійно кашляє. Зазначається, що його організм ослаблений, через що він може легко підхопити смертельний китайський вірус, спалах якого вже зафіксували в країні.
Лукашенку приписали коронавірус
"Джерела в білоруських урядових колах вказали на постійні покашлювання президента Олександра Лукашенка. Не дай Боже, звичайно, COVID-2019 на ослаблений організм", – повідомляє Telegram-канал "СМИ_ли".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше в мережі з'явилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито хворий. Проблеми з його здоров'ям, за деякими даними, пов'язані з серцем.
Також у ЗМІ поширили фейк про те, що Папа Римський Франциск і двоє його помічників нібито захворіли новим китайським коронавірусом.
Пізніше Папа Римський Франциск перервав мовчання про своє захворювання і розповів, що застудився.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".