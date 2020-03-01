Слідом за Папою Римським коронавірус приписали Лукашенку: в мережі істерія

Стан здоров'я президента Білорусі Олександра Лукашенка змусив багатьох схвильовано припустити, що глава держави міг захворіти коронавірусом COVID-2019.

Відповідну інформацію почали поширювати переважно в місцевих соцмережах. Водночас там посилаються на нібито достовірні дані джерел у владі.

За їхніми словами, білоруський лідер постійно кашляє. Зазначається, що його організм ослаблений, через що він може легко підхопити смертельний китайський вірус, спалах якого вже зафіксували в країні.

Лукашенку приписали коронавірус

"Джерела в білоруських урядових колах вказали на постійні покашлювання президента Олександра Лукашенка. Не дай Боже, звичайно, COVID-2019 на ослаблений організм", – повідомляє Telegram-канал "СМИ_ли".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в мережі з'явилася інформація, що президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито хворий. Проблеми з його здоров'ям, за деякими даними, пов'язані з серцем.

Також у ЗМІ поширили фейк про те, що Папа Римський Франциск і двоє його помічників нібито захворіли новим китайським коронавірусом.

Пізніше Папа Римський Франциск перервав мовчання про своє захворювання і розповів, що застудився.

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