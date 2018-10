Слідом за Обамою та Клінтон: у США намагалися підірвати екс-главу ЦРУ

Підозрілий пакет, виявлений у будівлі Time Warner Center, був адресований колишньому директору Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Джону Бреннану.

Про це повідомляє CNN, співробітників якого евакуювали з будівлі. У посилці при перевірці на рентген-апараті виявлено дроти і металеві частини.

Відзначається, що Бреннан часто виступає на телеканалі. Правоохоронці у Нью-Йорку вважають, що це справжній вибуховий пристрій, схожий на ті, що відправили екс-президенту США Бараку Обамі і Гілларі Клінтон.

У будь-якому випадку вибухотехніки вивезли пакет із центру Манхеттена на експертизу в спеціальному контейнері у Бронкс, де розташована база вибухотехніків.

Також телеканал із посиланням на правоохоронні органи повідомляє, що первинний огляд пристроїв, відправлених Обамі, Клінтону і Соросу, показує, що принаймні одна з бомб містила уламки скла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 жовтня з'явилася інформація, що Обамі, Гілларі і Біллу Клінтонам відправили пакети з вибухівкою. Їх встигли перехопити правоохоронці.

Пізніше будівлю Time Warner Center також евакуювали через підозрілий предмет. Крім того, ЗМІ повідомляли, що вибухівку підкинули і в Білий дім. Однак Секретна служба США спростувала цю інформацію.

За день до цього засновнику фонду "Відкрите суспільство" Джорджу Соросу також підкинули в поштову скриньку вибуховий пристрій.