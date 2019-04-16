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Слідом за Нотр-Дам: в Ізраїлі спалахнула пожежа на Храмовій горі

2.1тЧитати матеріал російською

У понеділок, 15 квітня, ввечері на охоронному пункті на Храмовій горі в Єрусалимі (Ізраїль) спалахнула пожежа.

Співробітники служби пожежної охорони оперативно нейтралізували вогнище загоряння, повідомляє NEWSru.co.il. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

На даний момент причина загоряння невідома. Ведеться розслідування обставин виникнення пожежі.

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Слідом за Нотр-Дам: в Ізраїлі спалахнула пожежа на Храмовій горі

Скріншот з відео

Храмова гора – обнесена високими стінами прямокутна площа, що знаходиться на схід від Старого міста Єрусалима. Довжина з півночі на південь близько 480 метрів, із заходу на схід близько 300 метрів. Висота — 774 метри над рівнем моря. Найбільш священне місце для іудаїзму і третє по святості для ісламу. На території Храмової гори знаходився Перший, а потім і Другий Єрусалимський Храм.

Слідом за Нотр-Дам: в Ізраїлі спалахнула пожежа на Храмовій горі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 15 квітня, у знаменитому соборі Паризької Богоматері у Франції розгорілася пожежа, яку змогли згасити лише через 9 годин.

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Місце
Ізраїль
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Степчин Олег
Степчин Олег
А там в последнее время не было команды Зе?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть приклад в УСРАІЛЯ ! Уа товаісчі!Уа!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ ! ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо пукани можуть не витримать!
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