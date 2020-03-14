Слідом за Італією ще одна країна ЄС закривається на карантин: свіже зведення по коронавірусу

Іспанія має намір слідом за Італією оголосити про закриття на карантин всієї території країни через поширення коронавірусу.

Як передає АР, іспанський уряд хоче ввести обмежувальні заходи терміном на 14 днів, починаючи з 8 ранку понеділка, 15 березня.

Громадянам та жителям країни дозволять виходити з дому за покупками продуктів харчування і ліків. Також буде дозволено ходити на роботу, в лікарні і банки, а здійснювати поїздки дозволять лише в разі крайньої необхідності.

Всі навчальні заклади, кафе, бари, ресторани і готелі закриють, а також непродуктові магазини.

Всього в Іспанії захворіли коронавірусом більше 5700 чоловік (друге місце в Європі після Італії), половина з них в столиці Мадриді. За останню добу кількість хворих зросла на 1500 осіб. Летальних випадків зафіксовано 136.

Коронавірус. Ілюстрація pixabay.com

У всьому світі станом на вечір 14 березня коронавірусом захворіли майже 150 тисяч осіб, з яких понад 5600 померли. Перемогти хворобу поки що вдалося 72 тисячам.

Лідером за кількістю інфікованих залишається Китай, після якого йдуть Італія, Іран і Південна Корея. Іспанія знаходиться на п'ятому місці.

В Україні було зафіксовано 3 випадки захворювання коронавірусом, від якого в Житомирській області померла 71-річна пенсіонерка. Ще двоє чоловіків перебувають на лікуванні в Чернівецькій області, де вже офіційно оголосили надзвичайний стан.

При цьому офіційні показники сусідніх для України країн куди серйозніші: в Росії – 47, Білорусі – 27, Польщі – 84 (2 смерті), Словаччині – 32, Угорщині – 25, Румунії – 102, Молдові – 6.

Страшна статистика також простежується в "найсильніших" країнах Європи: в Британії з 1140 пацієнтів 21 помер, у Франції з 3661 померли 79 осіб, в Німеччині з 4174 інфікованих зафіксовано 8 смертей.

Так, британці, як і жителі інших європейських країн, занепокоїлися швидкістю поширення інфекції і вийшли на великі закупівлі. У деяких супермаркетах повністю "обчистили" всі полиці з продуктами і товарами першої необхідності.

У Британії готуються до карантину dailymail.co.uk

У Британії готуються до карантину dailymail.co.uk

У Британії готуються до карантину dailymail.co.uk

В Італії захворіли вже понад 17600 чоловік, з них 1266 померли, а 1439 перемогли вірус. За минулу добу майже ще 3500 осіб захворіли і 175 померли.

Американські експерти повідомили, що в США вже більше 2 тисяч хворих. З них померли 50 осіб. При цьому в країні заявили, що поки що "не досягли піку" спалаху.

Також 14 березня стало відомо про рішення Туреччини закрити до 17 квітня в'їзд громадянам країн з негативною статистикою. України в цьому переліку немає, проте українцям заборонено відвідувати Ізраїль, який нещодавно ввів заборону для всіх туристів без винятку.

У суботу також а закриття кордону оголосила Латвія. У Норвегії також вирішили закрити всі аеропорти в країні з ранку понеділка, 16 березня.

Як писав OBOZREVATEL, українці через коронавірус вчаться життю в новому форматі – коли на роботі переводять на віддалене, а розваги і тренування переходять в режим онлайн.

Напередодні президент Володимир Зеленський виступив з великим зверненням до українців, розповівши про те, як держава готується боротися зі смертельною хворобою.

Зокрема, було прийнято рішення про закриття кордонів для іноземців та евакуацію громадян з країн Європи, де динаміка захворювань вже обійшла показники Китаю.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!