Слідом за Джонсоном коронавірус виявили у глави британського МОЗ

У міністра охорони здоров'я Великобританії Метта Хенкока підтвердилося зараження коронавірусом.
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Як повідомив сам Хенкок у Twitter, тест на COVID-19 дав позитивний результат.
Метт Хенкок
Getty Images
"На щастя, у мене слабкі симптоми, я працюю вдома і самоізолююся", – зазначив глава МОЗ.
Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.- Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020
I've tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I'm working from home & self-isolating.
Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij
Як повідомляв OBOZREVATEL, у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона також виявили коронавірус COVID-19.
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