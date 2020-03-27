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27 березня • оновлено в 16:55
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Слідом за Джонсоном коронавірус виявили у глави британського МОЗ

1.6т
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У міністра охорони здоров'я Великобританії Метта Хенкока підтвердилося зараження коронавірусом.

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Як повідомив сам Хенкок у Twitter, тест на COVID-19 дав позитивний результат.

Метт Хенкок

Метт Хенкок

Getty Images

"На щастя, у мене слабкі симптоми, я працюю вдома і самоізолююся", – зазначив глава МОЗ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона також виявили коронавірус COVID-19.

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Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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