Слідом за Джонсоном коронавірус виявили у глави британського МОЗ

У міністра охорони здоров'я Великобританії Метта Хенкока підтвердилося зараження коронавірусом.

Як повідомив сам Хенкок у Twitter, тест на COVID-19 дав позитивний результат.

"На щастя, у мене слабкі симптоми, я працюю вдома і самоізолююся", – зазначив глава МОЗ.

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I've tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I'm working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij