Слідом за Британією мутацію коронавірусу виявили в Данії, Нідерландах та Австралії

Мирослав Семенюк Світ 14:57, 20.12.2020 Оновлено: 15:11, 20.12.2020

Мутований варіант коронавірусу, який був виявлений у Великій Британії ще у вересні, поширюється по всьому світу.

Як повідомила в інтерв'ю ВВС експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове, така сама мутація виявлена в Данії, Нідерландах та Австралії.

"Ми постійно бачимо, як виявляються нові мутації коронавірусу. Важливо вивчати їх, дивитися, як вони поширюються і що тягнуть за собою", – зазначила вона.

Нагадаємо, 14 грудня глава МОЗ Великобританії Метт Хенкок повідомив, що британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язане швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії.

Попередній аналіз показав, що ця мутація поширюється швидше від досі відомих штамів.

На екстреній пресконференції 19 грудня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про те, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразний.

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