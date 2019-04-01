Слідом за BBC: Reuters видалило скандальну статтю про зустріч Порошенка з Трампом

Міжнародне агентство новин Reuters видалило скандальний матеріал про те, що український президент Петро Порошенко нібито таємно заплатив за зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті агенції. Нагадаємо, спочатку стаття була опублікована BBC.

"Матеріал від 23 травня 2018 року під назвою "Україна заплатила адвокату Трампа Коену, щоб організувати переговори в Білому домі BBC", вилучений після повідомлення з боку BBC про те, що її стаття була некоректною", – йдеться в повідомленні.

Порошенко і Трамп

Відзначимо, телерадіокомпанія BBC вибачилася перед Порошенком і погодилася виплатити йому відшкодування шкоди, завданої публікацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ВВС поширила інформацію про те, що Порошенко платив за зустріч із Трампом. Особистий адвокат президента США Майкл Коен дав спростування цієї інформації.

У відповідь Порошенко подав позов на британську телерадіокомпанію ВВС за наклеп.

8 лютого Високий суд Лондона постановив, що матеріал BBC є однобоким і заборонив оскаржувати рішення.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!