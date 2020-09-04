Сліди отрути знайшли в зразках крові, сечі та шкіри Навального – Der Spiegel

Сліди отрути з групи "Новачок" знайшли в зразках крові, сечі і шкіри Навального.

Військові токсикологи Німеччини виявили сліди речовини з групи "Новачок" на зразках шкіри, крові і сечі російського політика Олексія Навального.

Про це повідомила Der Spiegel із посиланням на закриту зустріч парламенту ФРН. Зі свого боку в РФ поспішили заявити, що поки не отримали від Німеччини результатів обстеження отруєного опозиціонера.

Зазначається, що сліди отруйної речовини були також на пляшці, з якої пив Навальний – її берлінським лікарям передали його родичі. Як пише видання, імовірно, політик пив із вказаної ємності вже після отруєння.

Журналісти підкреслюють, що ці дані на нараді повідомив державний секретар із питань оборони ФРН Герд Хуфе. За його словами, сліди "Новачка" були мінімальні, проте "результати дослідження заслуговують довіри".

"Клініка "Шаріте" швидко залучила до розслідування Бундесвер. Йому знадобилося декілька днів у спеціальній лабораторії в Мюнхені для того, щоб дійти чіткого висновку, що Навальний контактував із отрутою з групи "Новачок", – пише Der Spiegel.

Водночас глава Міністерства внутрішніх справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ поки не отримала від Німеччини цих результатів обстеження.

"Дослідча перевірка щодо ситуації з Навальним триває, вона завершиться, коли будуть результати", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військові експерти дійшли висновку, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок". Канцлерка та уряд Німеччини обговорили результати аналізів і вирішили поінформувати про них партнерів із ЄС і НАТО.

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