УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка
Альфред Кох
Альфред Кох
Всі статті автора

Следствие по Boeing-777: Пуину осталось выбрать виновных

29.7тЧитати новину російською

Главное - это понимать, что осторожные голландцы таки решились сказать то, что и так давно было ясно: малазийский Боинг сбили российские военные, иными словами - Путин.

А это значит, что у голландцев есть железобетонные доказательства.

Альтернативная версия означает, что в российской армии царит такой бардак, что в ней можно спи**.ить огромную зенитную ракету вместе с пусковой установкой и боевым расчетом и вывезти ее за границу.

Новини
Чудовищные комплексы Путина

Пусть Путин выберет ту версию, которая ему больше нравится и выдаст виновных для суда в Голландии.

А уж эти стрелочники на этом суде сами решат: разыгрывать из себя ансамбль самодеятельности или сказать правду про полученный с самого верха приказ.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Альфред КохАльфред Кох
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Альфреда Коха
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
10
Смішно
42
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги