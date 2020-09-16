Что же, дамы и господа, операция “отзеркаливание” в Беларуси может считаться завершенной. Операция, согласно которой намерения России поглотить Беларусь посредством марионеточной оппозиции и организации кровавых разгонов протестных акций, были целиком и полностью возложены на третью сторону – США, Польшу, Литву, Чехию и Украину.

Так, российские СМИ одно за другим цитируют слова директора Службы внешней разведки России, Сергея Нарышкина о том, что в организации протестных акций в Беларуси прослеживается “чёткий” западный след.

В частности, Сергей Нарышкин заявил, что Запад начал подготовку протестов задолго до выборов; США направили на организацию протестов не менее $20 млн долларов, на которые сформировали сеть "независимых" блогеров и информационных аккаунтов в соцсетях; проводились обучение и подготовка активистов протестов за рубежом, в Польше, Литве и в Украине и т.д.

Но, что самое интересное, по мнению Сергея Нарышкина Светлана Тихановская находится под "плотной опекой" США.

И буквально в унисон заявлению Сергея Нарышкина, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сценарий протестов в РБ на Западе готовили 10 лет, а Украину он назвал форпостом для политических провокаций в отношении республики.

Собственно, нет ничего удивительного в том, что Россия в очередной раз перекладывает свою вину в своих же преступлениях, на тех, кто к ним не имеет абсолютно никакого отношения. Но обидно то, что в этой операции нам не удалось, не только сломать российскую игру, но в определенном смысле мы же и подыграли гибридным антагонистам, впуская в Украину беларуских псевдо-оппозиционеров и позволяя им ретранслировать кремлевские нарративы с наших информационных площадок.

В принципе, аналогичную ошибку допустили и страны Запада, традиционно поддерживающих оппозицию, особенно в тех странах, где присутствует автократичная, диктаторская форма правления.

В свою очередь, Сергей Нарышкин и вторящий ему аки голодный попугай Александр Лукашенко, так и не предъявили каких либо доказательств участия Запада в беларуском хаосе, кроме голословных заявлений. Но, словоблудие это одно, а вот фактаж – совершенно другое… А фактаж таков.

Беларуская оппозиция, которая, по словам Сергея Нарышкина, финансировалась, США и находится под "плотной опекой" США, по странному стечению обстоятельств, целиком и полностью аффилирована российской стороной. Например, предвыборная кампания Виктор Бабарико, по сути, финансировалась “Газпромом”; мужа Светланы Тихоновской Сергея, а после и её саму, обслуживали российские пиартехнологи особо приближенные к ГРУ, а так же медиаресурсы Алишера Усманова; Валерий Цепкало из тоталитарной Беларуси в первые же дни бежал в “демократичную” Россию, где отсиживался почти две недели, а его жена призывала Путина встать на сторону протестующих, тем самым увековечив себя как национального героя всех беларусов.

При этом практически все беларуские оппозиционеры в один голос твердят о союзе Беларуси с Россией, об уважении к Владимиру Путину и никак не могут понять, что полуостров Крым это оккупированная Россией территория Украины, а на Донбассе идет вовсе не гражданская война. Согласитесь, если бы беларуская оппозиция финансировалась бы США, то она бы выступала против союза РФ и РБ, Путина считала бы военным преступником, а насчёт Крыма и войны на Донбассе выражала бы единую, однозначную позицию.… Но этого всего нет!

Что же до обучения активистов и создания информационных площадок под покровительством Запада, то по очень странному обстоятельству, практически вся основная масса аккаунтов в социальных сетях, поддерживающие протесты в РБ, аффилированы российским ГРУ. В саму же Беларусь освещать протесты приехали не только российские журналисты, известные своими репортажами с Донбасса в самый разгар российского вторжения в Украину, но и провокаторы, не единожды задерживаемые беларускими спецслужбами, до резкого, неожиданного разворота Лукашенко на Восток.

Ну и про задержанных 33 наёмников т.н. ЧВК “Вагнер”, которые приехали в Беларусь для катализации протестов через проведение кровавых провокаций и диверсий, сложно не вспомнить. Именно российские диверсанты, а не польские, литовские, украинские или американские, планировали проливать кровь беларусов.

А потому, из какого пальца Сергей Нарышкин высосал набор звуков для своего словоблудия, сложно даже представить, но его заявление поставило точку в операции “отзеркаливания”. Ведь для своего информационного пространства, которое для РФ ограничено не только границами России и уже Беларуси, но и всеми теми странами, на которые российская пропагандистская машина вещает в любой форме и в которых присутствует пророссийская аудитория, Кремль делает всё максимально понятным – Беларусь шатает Запад. Остальное даже не обсуждается.

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