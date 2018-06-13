Слава Рабинович пояснив ажіотаж навколо Урганта і Ізраїлю

Кожен росіянин, який має "єврейську кров", бажає отримати громадянство Ізраїлю; російський актор і телеведучий Іван Ургант - не виняток.

Таку думку в інтерв'юOBOZREVATELвисловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

Коментуючи інформацію про те, що нібито Ургант слідом за російським олігархом Романом Абрамовичем отримав паспорт громадянина Ізраїлю, блогер пояснив: "Я знаю тільки одне: що в Санкт-Петербурзі черга до ізраїльського консула на імміграційне інтерв'ю на предмет репатріації в Ізраїль. Зараз записують на жовтень".

За словами Рабиновича, у громадян РФ з єврейським корінням є маса причин для такого кроку. "Оскільки російське громадянство само по собі, на жаль, означає не тільки необхідність отримання віз на в'їзд в більшість країн світу, але ще і приналежність до держави-ізгоя, то цілком природно, що ті люди, у яких є єврейська кров, хочуть отримати ізраїльське громадянство", - сказав блогер.

І додав: "Це стосується не тільки Абрамовича і Урганта - це стосується взагалі всіх".

Як писавOBOZREVATEL, раніше Слава Рабинович заявив: у світової спільноти є для Путіна крайні заходи.