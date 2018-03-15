Слава Рабинович назвав слабкість Путіна, здатну знищити РФ

У президента Росії Володимира Путіна є "ахіллесова п'ята" - слабке місце.

"Слабкість Путіна полягає в його нелегітимністі", - сказав "Обозревателю" російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

Відповідаючи на запитання, чи є у Путіна "ахіллесова п'ята", він заявив: "Слабкість Путіна полягає в його нелегітимності. Рано чи пізно ця нелегітимність знищить не лише його, не лише вмаже його в світову історію абсолютно об'єктивним чином на зразок подібного роду історичних персонажів, але і цілком може знищити саму Росію - в тій формі, в якій ми її знаємо".

"Обозреватель" також запитав фінансиста, як він ставиться до ідеї бойкоту президентських виборів в Росії. "В даному випадку я повністю підтримую тактику Навального - ідею активного бойкоту з масовим спостереженням. Тому що потрібно зірвати маску легітимності з усіх цих операцій, викрити масовість фальсифікацій", - відповів Рабинович.

Як писав "Обозреватель", раніше Слава Рабинович заявив:" Бажаю Путіну згоріти в пеклі процесу, який буде запущений".