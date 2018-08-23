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ПолітикаЕкономіка

"Скрипаля немає в живих!" Опальна родичка екс-шпигуна зробила заяву

2.2тЧитати новину російською

Російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля, якого отруїли "Новачком" у британському Солсбері, швидше за все, вже немає в живих.

Таку версію озвучила його племінниця Вікторія Скрипаль, яка співпрацює з російськими пропагандистами і кілька разів уже потрапляла у скандали, пише "МК" .

"Не дай Бог, але тут або його немає в живих, або він у такому стані, що взагалі показувати нема чого. Звичайно, він міг сам відмовитися від цього, але тут мені здається, як з Литвиненком - демонстрація би відбулася, якби було що демонструвати", - підкреслила вона.

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За словами Вікторії, підозри викликає те, що Скрипаль нібито жодного разу не подзвонив матері в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розвідка Великобританії з'ясувала, що Сергія Скрипаля, а також його доньку Юлію могла отруїти група із шести співробітників Головного управління розвідки. Серед них була жінка.

Читайте всі новини по темі "Отруєння Скрипаля" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Отруєння Скрипаля
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Росія
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