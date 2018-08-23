"Скрипаля немає в живих!" Опальна родичка екс-шпигуна зробила заяву

Російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля, якого отруїли "Новачком" у британському Солсбері, швидше за все, вже немає в живих.

Таку версію озвучила його племінниця Вікторія Скрипаль, яка співпрацює з російськими пропагандистами і кілька разів уже потрапляла у скандали, пише "МК" .

"Не дай Бог, але тут або його немає в живих, або він у такому стані, що взагалі показувати нема чого. Звичайно, він міг сам відмовитися від цього, але тут мені здається, як з Литвиненком - демонстрація би відбулася, якби було що демонструвати", - підкреслила вона.

За словами Вікторії, підозри викликає те, що Скрипаль нібито жодного разу не подзвонив матері в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розвідка Великобританії з'ясувала, що Сергія Скрипаля, а також його доньку Юлію могла отруїти група із шести співробітників Головного управління розвідки. Серед них була жінка.