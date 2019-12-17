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17 грудня • оновлено в 17:25
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Відмовилися від Росії: стало відомо про долю Скрипалів після отруєння

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Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких намагалися отруїти в британському Солсбері, живі й користуються захистом уряду країни.

Про це повідомив посол Великобританії в Москві Лорі Брістоу, пише у своєму Telegram-каналі головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов.

"Сергій та Юлія Скрипалі живі й перебувають під захистом британського уряду. Їм було передано запрошення російського посольства на зустріч. Скрипалі не захотіли його прийняти. І їх можна зрозуміти", – розповів дипломат.

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Скрипалі живі: в Британії повідомили про їхню долю

Скрипалі живі: в Британії повідомили про їхню долю

Комсомольськая правда

Відмовилися від Росії: стало відомо про долю Скрипалів після отруєння

Зазначимо, останнім часом у ЗМІ з'являлися повідомлення про можливу смерть Скрипалів через те, що вони не з'являлися на публіці. Зокрема, про трагічне завершення історії заявляли в російському посольстві в Лондоні. Однак сам Скрипаль вийшов на зв'язок із рідними і розповів, що ні він, ні його дочка ніколи не повернуться в Росію.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалів отруїли розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена й показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Боширова, котрі, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов справді працюють на ГРУ, а їхні справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Отруєння Скрипаля Отрута "Новачок"
Місце
Великобританія
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Антонов Семен
Антонов Семен
Без намека- на всех фото отец, дочь и бутылка,а вы новичек, новичек.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин запретил бывшим работникам ФСБ в течение 5 лет выезжать за границу. -Боится, что на новых Скрипалей Бошировых и Петровых не хватит.
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иловайский юрий
иловайский юрий
красивый был спектакль,но не убедительный....да и с чемпионатом мира саксы всё равно пролетели
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