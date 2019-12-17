Відмовилися від Росії: стало відомо про долю Скрипалів після отруєння

Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, яких намагалися отруїти в британському Солсбері, живі й користуються захистом уряду країни.

Про це повідомив посол Великобританії в Москві Лорі Брістоу, пише у своєму Telegram-каналі головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов.

"Сергій та Юлія Скрипалі живі й перебувають під захистом британського уряду. Їм було передано запрошення російського посольства на зустріч. Скрипалі не захотіли його прийняти. І їх можна зрозуміти", – розповів дипломат.

Скрипалі живі: в Британії повідомили про їхню долю Комсомольськая правда

Зазначимо, останнім часом у ЗМІ з'являлися повідомлення про можливу смерть Скрипалів через те, що вони не з'являлися на публіці. Зокрема, про трагічне завершення історії заявляли в російському посольстві в Лондоні. Однак сам Скрипаль вийшов на зв'язок із рідними і розповів, що ні він, ні його дочка ніколи не повернуться в Росію.

Як писав OBOZREVATEL:

Скрипаль, завербований західними спецслужбами у 1990-х роках, і його донька Юлія були знайдені в несвідомому стані у сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія — Скрипалів отруїли розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена й показав фотографії обвинувачених — Олександра Петрова і Руслана Боширова, котрі, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов справді працюють на ГРУ, а їхні справжні імена — Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Боширов-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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