Скрипалі переїхали до Нової Зеландії і змінили імена: що відомо про долю жертв "Новачка"

Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які вижили після отруєння "Новачком" в Солсбері (Великобританія), переїхали до Нової Зеландії і змінили імена.

Як поінформувало британське видання The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді, Скрипалі отримали нові імена і матеріальну допомогу від британського уряду, щоб вони змогли пристосуватися до умов життя в Новій Зеландії.

Як уточнило джерело видання, вони, ймовірно, проведуть залишок життя утримуючись від контактів з пресою, знайомими і рідними.

Скрипалі переїхали до Нової Зеландії і змінили імена Комсомольська правда

Разом з тим, племінниця Скрипаля Вікторія Скрипаль повідомила "РИА Новости", що нічого не знає про переїзд свого дядька в Нову Зеландію, і не вірить в це.

"Я нічого про це не знаю. Але і не вірю в це. Я вважаю, що вони як і раніше у Портон-Даун (військовий технопарк в Великобританії поряд з містом Солсбері). Британському уряду так утримувати їх дешевше, ніж в Новій Зеландії, а у них немає стільки грошей, щоб утримувати себе там самостійно", – сказала Скрипаль.

Крім того, на її думку, за Скрипалям потрібне медичне спостереження, яке їм можуть надати тільки в Портон-Дауні.

"Я думаю, інформація у ЗМІ про їх переїзд – це просто відволікаючий маневр", – додала Скрипаль.

У 2019 року в британських ЗМІ вже проходила інформація, що Скрипалі можуть перебратися в одну з країн розвідувального альянсу "П'ять очей", в який крім Великобританії входять Австралія, Канада, Нова Зеландія і США.

Відзначимо, останнім часом в ЗМІ з'являлися повідомлення про можливу смерть Скрипалів через те, що вони не з'являлися на публіці. Зокрема, про трагічне завершення історії заявляли в російському посольстві в Лондоні. Однак сам Скрипаль вийшов на зв'язок з рідними і розповів, що ні він, ні його дочка ніколи не повернуться в Росію.

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