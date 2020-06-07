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7 червня • оновлено в 14:23
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Скрипалі переїхали до Нової Зеландії і змінили імена: що відомо про долю жертв "Новачка"

  • За інформацією британських ЗМІ, експолковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка перебралися в Нову Зеландію

  • Їм вигадали нові імена і біографії, а також виділили матеріальну допомогу

  • Найімовірніше, вони проведуть залишок життя, утримуючись від контактів із пресою і знайомими

1.6т
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Колишній російський розвідник Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, які вижили після отруєння "Новачком" в Солсбері (Великобританія), переїхали до Нової Зеландії і змінили імена.

Як поінформувало британське видання The Sunday Times з посиланням на джерела в уряді, Скрипалі отримали нові імена і матеріальну допомогу від британського уряду, щоб вони змогли пристосуватися до умов життя в Новій Зеландії.

Як уточнило джерело видання, вони, ймовірно, проведуть залишок життя утримуючись від контактів з пресою, знайомими і рідними.

Скрипалі переїхали до Нової Зеландії і змінили імена

Скрипалі переїхали до Нової Зеландії і змінили імена

Комсомольська правда

Разом з тим, племінниця Скрипаля Вікторія Скрипаль повідомила "РИА Новости", що нічого не знає про переїзд свого дядька в Нову Зеландію, і не вірить в це.

"Я нічого про це не знаю. Але і не вірю в це. Я вважаю, що вони як і раніше у Портон-Даун (військовий технопарк в Великобританії поряд з містом Солсбері). Британському уряду так утримувати їх дешевше, ніж в Новій Зеландії, а у них немає стільки грошей, щоб утримувати себе там самостійно", – сказала Скрипаль.

Крім того, на її думку, за Скрипалям потрібне медичне спостереження, яке їм можуть надати тільки в Портон-Дауні.

"Я думаю, інформація у ЗМІ про їх переїзд – це просто відволікаючий маневр", – додала Скрипаль.

У 2019 року в британських ЗМІ вже проходила інформація, що Скрипалі можуть перебратися в одну з країн розвідувального альянсу "П'ять очей", в який крім Великобританії входять Австралія, Канада, Нова Зеландія і США.

Відзначимо, останнім часом в ЗМІ з'являлися повідомлення про можливу смерть Скрипалів через те, що вони не з'являлися на публіці. Зокрема, про трагічне завершення історії заявляли в російському посольстві в Лондоні. Однак сам Скрипаль вийшов на зв'язок з рідними і розповів, що ні він, ні його дочка ніколи не повернуться в Росію.

Як писав OBOZREVATEL:

  • Скрипаль, завербований західними спецслужбами в 1990-х роках, і його дочка Юлія були знайдені в несвідомому стані в сквері в Солсбері 4 березня 2018 року.

  • Британська влада заявила, що за замахом стоїть Росія – Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР нервово-паралітичною речовиною класу "Новачок". Лондон назвав імена і показав фотографії обвинувачених – Олександра Петрова і Руслана Боширова, які, за твердженням Британії, працюють на ГРУ.

  • Пізніше Bellingcat і The Insider опублікували розслідування, в яких стверджували, що Петров і Боширов дійсно працюють на ГРУ, а їх справжні імена – Олександр Мишкін і Анатолій Чепіга відповідно. Бошіров-Чепіга, за інформацією журналістів, має звання Героя Росії.

  • Отруєння Скрипаля спровокувало посилення санкцій проти Росії.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Отруєння Скрипаля
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