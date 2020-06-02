Скорочує ризик на 80%: у Британії вирахували ефективну відстань для соціального дистанціювання

У Великобританії виявили, що збільшення соціального дистанціювання до двох метрів може знизити ризик зараження COVID-19 на 80%.

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Як повідомляє DailyMail, дослідження було опубліковано в медичному журналі The Lancet. У ньому говориться, що метрова дистанція, яку рекомендує ВООЗ, не найбезпечніший варіант. Наприклад, якщо зобов'язати людей перебувати на відстані в 2 метри, то ризик зараження впаде до 1,3%.

Міністр житлового будівництва Великобританії Саймон Кларк заявив, що уряд має намір дотримуватися саме правила двох метрів, при пом'якшенні карантинних заходів.

"Це те, що забезпечить безпеку громадськості, дозволить підтримувати ризик на керованому рівні та дозволить повернути економіку в норму", – сказав він.

Однак опоненти нинішньої влади не згодні з таким рішенням. Вони заявляють, що немає сенсу відмовлятися від рекомендації ВООЗ або практики інших країн (у Франції, наприклад, дотримуються дистанції в 1,5 м). Більше того, правило двох метрів не дозволить відкрити близько 70% закладів, таких як паби і ресторани.

У Британії вирахували ефективну відстань для соціального дистанціювання DailyMail

Голова наукового комітету Commons Грег Кларк вже написав листа прем'єр-міністру Борису Джонсону із закликом відмовитися від такої ідеї.

"Різниця між 2 м і 1,5 м може здатися незначною, але вона вирішує долі людей, які або вийдуть на роботу, або її втратять", – заявив він.

Але Борис Джонсон підтримує правило двох метрів, обґрунтовуючи це тим, що під час пандемії необхідно зберігати пильність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти визнали, що COVID-19 міг з'явитися в Великобританії ще на початку грудня – майже за два місяці до того, як був оголошений перший офіційний випадок зараження.

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