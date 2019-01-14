Скоро знайдуть "фашистів" і "хунту": Кисельов вибухнув погрозами Білорусі без Росії

Один із головних путінських пропагандистів Дмитро Кисельов заявив на телеканалі "Росія-1" про те, що Білорусі не буде без Російської Федерації.

"Якщо і в Мінську вирішать залишитися без Росії, то майбутнє Білорусі примарне. Росія, звичайно ж, ослабне, але Білорусі просто не буде. Не треба ілюзій", — сказав він.

На це звернув увагу блогер Денис Казанський.

"Уже й білорусам відкрито погрожують на державному телеканалі. Скоро і там знайдуть"фашистів" і "хунту", — написав він у Twitter у коментарі до відео.

Користувачі обурені подібними погрозами.

"Ну ось, і до вас, білоруси, дісталися росіяни. Робіть вибір. Прийшла пора", "Так само лякали і Україну", "Це російські брати на століття, я так розумію. Мда, з такими братами краще бути єдиною дитиною у сім'ї", "Путін із Лукашенком каламутять штучний переворот, і потім будуть прокремлівського ставленика висувати, типу Пашиняна".

Кисельов сьогодні: "Якщо і в Мінську вирішать залишитися без Росії, то майбутнє Білорусі примарно. Росія, звичайно ж, ослабне, але Білорусії просто не буде. Не треба ілюзій".



Вже і білорусам відкрито погрожують на державному телеканалі. Скоро і там знайдуть "фашистів" і "хунту" pic.twitter.com/BjXI2O2wUz - Денис Казанський (@den_kazansky) 13 січня 2019 р

Нагадаємо, що Російська Федерація прагне розмістити свої військові бази на території Білорусі, і це може стати плацдармом для анексії її територій. Таку точку зору висловив білоруський політик, співголова партії Білоруська Християнська Демократія Віталій Рамишевський.

Як писав OBOZREVATEL:

У грудні російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв практично прямо заявив про можливість приєднання Білорусі до Росії, назвавши це "більш тісною інтеграцією".

Лукашенко у відповідь на це заявив, що шантажувати Білорусь, роблячи нахабні заяви щодо "інтеграції" держави, - марно.

Незважаючи на це, Путін схвалив військову доктрину Союзної держави, в яку входять РФ і Білорусь, чим фактично "приєднав" до Росії іншу країну.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!