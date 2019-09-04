Скористається статусом? Чим для України небезпечне головування РФ у Радбезі ООН

У вересні 2019 року російська делегація на місяць очолила Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

СБ ООН є одним із найважливіших органів, який створений для підтримки міжнародного миру та безпеки. З огляду на те, що Генеральна асамблея ООН неодноразово визнавала Росію країною-окупантом, її головування може багато в чому відбитися на ситуації з безпекою в Україні.

Які повноваження у Радбезу ООН і як своїм високим становищем у міжнародному органі скористається РФ – читайте на OBOZREVATEL.

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Чи є загрози для України?

Головуюча країна у Раді Безпеки має певні повноваження і можливості у визначенні порядку денного засідання РБ ООН. Тому не виключено, що саме цим користуватиметься російська делегація для того, щоб досягти своєї мети щодо України.

Головна мета РФ – довести, що вона не бере участі у збройній агресії Донбасі, а також що Україна не виконує свої зобов'язання згідно з Мінськими домовленостями.

"Але річ у тому, що РФ, як член РБ ООН, так чи інакше може пропонувати будь-які питання для включення їх до порядку денного. Але, як головуюча країна, у неї з'являється більше можливостей для реалізації своєї мети. Вона організовує засідання Ради Безпеки, вона контактує безпосередньо з іншими її членами і отримує від них інформацію, і це збільшує ефект участі у роботі Ради безпеки ООН, і це може бути використано проти України", – сказав у коментарі OBOZREVATEL Надзвичайний і Повноважний Посол України, експредставник України у Раді ООН з прав людини Володимир Василенко.

Втім, особливих переваг російська делегація не матиме, вважає дипломат. Про те саме у коментарі OBOZREVATEL сказав експерт-міжнародник Євген Ярошенко. За його словами, посада глави Радбезу ООН швидше церемоніальна, ніж дає головуючій країні якісь політичні преференції.

ООН Україна

"Я вважаю, що нічого особливого чекати не варто. Єдине, Росія може винести питання недотримання Україною певних положень Мінських домовленостей у зв'язку із останніми подіями на Донбасі, стосовно хлібного перемир'я і обміну заручниками", – каже Ярошенко, зазначивши, що те ж саме РФ може зробити і без головування в РБ ООН.

Те ж саме у коментарі OBOZREVATEL підтвердив і ексдиректор Договірно-правового департаменту Міністерства закордонних справ України, колишній заступник постпреда України в ООН Володимир Крохмаль.

На його думку, РФ може вдатися до блокування якихось ключових питань з приводу України, або їх відтермінувати, але прямого втручання не буде.

"Це буде закулісна гра, РФ і так маніпулює багатьма питаннями з приводу України як хоче. Я не думаю, що головування є занадто важливим питанням" – вважає Крохмаль.

За що відповідає РБ ООН

Найголовнішим завданням Ради Безпеки є підтримання міжнародного миру. Світовий орган відіграє провідну роль у визначенні наявності загрози миру або акту агресії. Він закликає сторони у суперечці врегулювати її мирним шляхом, і рекомендує методи врегулювання або умови врегулювання. У деяких випадках Рада Безпеки може вдаватися до санкцій або навіть санкціонувати застосування сили з метою підтримки або відновлення міжнародного миру і безпеки.

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Відповідно до Статуту, Рада Безпеки має такі функції і повноваження:

підтримувати міжнародний мир і безпеку відповідно до принципів та мети Організації Об'єднаних Націй;

розслідувати будь-яку суперечку чи будь-яку ситуацію, яка може призвести до міжнародних чвар;

виносити рекомендації щодо методів врегулювання таких суперечок або умов їхнього вирішення;

визначати існування загрози миру або акту агресії та виносити рекомендації щодо необхідних заходів;

закликати членів Організації до здійснення економічних санкцій та інших заходів, не пов'язаних із застосуванням сили, для попередження або припинення агресії;

вживати військові дії проти агресора;

виносити рекомендації щодо прийому нових членів;

виносити Генеральної Асамблеї рекомендації щодо призначення Генерального секретаря і спільно з Асамблеєю вибирати суддів Міжнародного Суду.

Рада Безпеки ООН складається з 15 членів. П'ятеро з них перебувають за столом-підковою постійно – США, Франція, Великобританія, Китай і Росія. Інші десять тимчасових членів обираються кожні два роки на правах ротації. Для ухвалення рішень потрібно голосування більшості за умови одноголосного рішення усіх постійних членів.

Головування у Раді Безпеки ООН переходить від однієї держави-члена до іншого щомісяця, згідно з алфавітним порядком латинської абетки.

Радбез ООН

Україна також була непостійним членом РБ ООН у 2016-2017 рр. Зараз від Східної Європи це місце займає Польща, яку у 2020 році змінить інша країна, обрана Генасамблеєю ООН.

Критика Радбезу ООН

Час від часу представники світових країн виступають із незадовільною оцінкою роботи РБ ООН. Здебільшого це стосується структури Ради Безпеки і права вето її постійних 5 членів.

Річ у тім, що остання реформа органу відбулася у 1965 році, коли кількість членів Радбезу збільшилася з 11 до 15. Тепер же країни наполягають на тому, що структура Радбезу застаріла і вимагають розширити склад як постійних членів РБ ООН, так і тимчасових.

У 2017 році США, Німеччина, Великобританія, Канада, Японія, а також іще 137 країн заявили у Декларації на підтримку реформи ООН про свою допомогу у здійсненні конкретних змін у системі Всесвітньої організації і закликали її главу Антоніу Гутерріша очолити реформу.

За словами Гутерріша, реформа повинна включати у себе спрощення процедур і децентралізацію процесу ухвалення рішень, підвищення прозорості та ефективності ведення справ в ООН. Також генсек ООН згадав серед інших цілей реформи зміцнення гендерної рівності у структурі ООН і захист осіб, які інформують про різні проблеми.

Насправді ж розмови про реформу Ради безпеки ООН тривають ще з початку 90-х, але поки жодних конкретних кроків у цьому напрямку не помічалося.

Критика права вето постійних членів Ради Безпеки достатньо обґрунтована, що можна простежити на прикладах останніх п'яти років. Анексія Криму, військові дії на Донбасі та у Сирії – у всіх цих конфліктах безпосередньо бере участь постійний член РБ ООН – Росія.

Чи варто говорити про те, що РФ часто зловживає правом вето і фактично блокує втручання ООН у ситуації, у яких сама ж порушує міжнародне право.

Радбез ООН

З огляду на те, що в резолюціях Генасамблеї ООН щодо Криму Росія неодноразово визнавалася країною-окупантом, а Парламентська асамблея ради Європи у резолюції за 2015 рік про зниклих безвісти в ході конфлікту на Донбасі визнала РФ агресором, розмови про те, щоб виключити Росію з постійних членів ради Безпеки і позбавити її права вето виникали досить часто.

У вересні 2014 року Франція виступила з ініціативою добровільної та колективної відмови постійних членів РБ від використання права вето в тих ситуаціях, коли йдеться про такі масові злочини як геноцид, злочини проти людяності або військові злочини, що скоюються у масових масштабах.

Звісно, Росія негативно відреагувала на всі подібні пропозиції.

За словами Василенка, у Раді Безпеки все ж існує певне положення, яке могло б обмежити РФ чи будь-яку іншу країну у праві накладання вето. Але це питання треба чітко сформулювати в статуті ООН.

"Не тільки Росія, а й інші держави не хочуть відмовлятися від права вето, перш за все США. У статуті ООН є положення, з якого випливає, але безпосередньо не впливає,"про обов'язок держави-учасниці суперечки не застосовувати права вето". Така норма могла б бути сформульована чіткіше, і зафіксована як таким обмеженням права вето у статуті ООН. Але все одно це дуже складно, бо це не збігається з інтересами великих держав", – пояснив дипломат.

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