"Скинули гранату на бабусю!" У Соловйова відзначилися новим маразмом про ЗСУ

На програмі топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова пролунав безглуздий фейк про бомбардування пенсіонерів на Донбасі Збройними силами України.

Його озвучив політолог-українофоб Дмитро Куліков у ефірі "Вечора із Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Вечір із Володимиром Соловйовим" Скріншот відео

"Ну, ось із Донбасу повідомлення. Мер Горлівки Ваня Приходько, мій хороший товариш пише про це. Безпілотник прилетів і скинув гранату на жінку 70 років! Важкі поранення! Це за якого президента відбулося? Того, який розповідав, що ніхто не буде плакати?! А щільність обстрілів, яка виросла за останній тиждень?!" — озвучив маячню путінський пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Куліков видав безглуздий фейк про нібито бомбардування мирного населення на Донбасі Військово-повітряними силами ЗСУ. Для більш моторошної інформаційної картинки він зазначив, що всі загиблі люди, серед яких були діти, просто засмагали на міському пляжі.

Також російські пропагандисти показали у прямому ефірі фото підірваного автомобіля і видали фейк про те, що це — швидка допомога терористів "ДНР", яку нібито разом із людьми знищили під час обстрілу ЗСУ. Крім того, вони заявили, що в ній нібито перебувала вагітна медсестра, яка також загинула.

Подібну лякалку на кремлівському телебаченні озвучив і "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Даниїл Безсонов: він звинуватив ЗСУ в нібито масових убивствах мирних жителів на Донбасі і збрехав, що сам бачив труп зв'язаної вагітної жінки.

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