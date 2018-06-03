"Скільки можна дурити людей?" Поклонська розгнівалася через піар Кримського моста

Депутат визнаної нелегітимною в Україні Державної думи, екс- "прокурор" анексованого РФ Криму Наталія Поклонська дорікнула княгині Марії Романовій через те, що вона піарилася на Кримському мосту окупантів.

"Перш ніж захоплюватися подібними вояжами самопроголошених "государинь" і "цесаревичів", непогано було би глибше заглянути в історію", - сказала вона у коментарі РІА "ФАН".

Як відомо, дід княгині Романової Кирило Володимирович став першим членом імператорського прізвища, які порушили присягу цареві і він прийняв революцію.

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"Скільки можна дурити людей різного роду "монархами"?" - обурилася Поклонська, назвавши нащадків царя "комівояжерами з незрозумілими цілями".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поклонська зв'язала реалізацію проекту Кримського моста з ідеями імператора Миколи II.