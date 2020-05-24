Скільки часу заразні хворі на COVID-19: вчені вирахували період

Пацієнти з COVID-19 більше не становлять ризику поширення вірусу після 11 дня від моменту зараження. Це означає, що їх можна виписувати з лікарні.

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Як повідомляє StraitsTimes, до такого висновку дійшли сінгапурські вчені. На їхнє переконання, людина може не бути переносником інфекції навіть із позитивним результатом тестування на вірус.

Фахівці пояснять це тим, що тести фіксують частини генома коронавірусу, які зокрема можуть бути вже нежиттєздатними.

Зважаючи на це, дослідники звернулися до місцевої влади і попросили переглянути критерії виписки з медустанов пацієнтів із COVID-19. Зазначається, що нині в Сінгапурі інфікованого відправляють додому тільки після отримання другого негативного тесту на коронавірус.

Якщо МОЗ країни прийме докази вчених і дозволить виписку, то більше 80 відсотків пацієнтів у лікарнях Сінгапуру зможуть повернутися додому після 11 днів хвороби.

Водночас дослідники підкреслюють, що це правило не можна застосовувати до людей зі зниженим імунітетом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молекулярні біологи проаналізували геноми декількох тисяч штамів коронавірусу SARS-CoV-2, який призводить до COVID-19, і дійшли до висновку, що вірус розділився на три окремі лінії-підтипи. У кожної з них є набір мутацій у ключових генах, що підвищують заразність.