"Скільки буде потрібно": Путін розповів про плани на транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір зберегти транзит газу по території України в Європу.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, передає "РБК".

Путін заявив, що на даний момент активно обговорюється питання будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Скільки буде по ньому поставлятися - питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит - теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в січні-квітні скоротила транзит газу на 9,3% (2,825 млрд куб. м) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 27,705 млрд куб. м.