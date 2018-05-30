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ПолітикаЕкономіка

"Скільки буде потрібно": Путін розповів про плани на транзит газу через Україну

3.1тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін заявив про намір зберегти транзит газу по території України в Європу.

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Болгарії Бойко Борисовим, передає "РБК".

Путін заявив, що на даний момент активно обговорюється питання будівництва газопроводу "Північний потік-2".

"Скільки буде по ньому поставлятися - питання. Скільки ми збережемо транзиту через Україну, а ми готові зберегти український транзит - теж питання, скільки буде потрібно нашим споживачам зараз і на найближчі перспективи", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в січні-квітні скоротила транзит газу на 9,3% (2,825 млрд куб. м) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 27,705 млрд куб. м.

Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "Обозреватель".

Тема
ринок газу
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Соколов Олег
Соколов Олег
Да не будем мы транзитировать газ через руину. Зачем 3 млрд $ платить. Пусть сдохнут свиноеды. Хоть и покупают газ через другие страны, но газ то русский всё равно. Скоро вы и этого лишитесь. В новом договоре будет указано,что если вы ( гейропа) продаёте газ хохлам, то это должно стоит в 2 раза дороже. Ждите. Год остался.
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