"Скиглив і плакав": Пентагон показав фото і відео ліквідації ватажка ІДІЛ

У мережі показали фото і відео операції з ліквідації ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Так, на них видно, як американські війська ведуть вогонь зі стрілецької зброї з різних сторін, коли їх вертольоти наближаються до місцязнаходження терориста, передає CNN. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Керівник центрального командування США генерал Френк Маккензі заявив, що особу вбитого ватажка ІДІЛ уже підтвердив тест ДНК.

AP

При цьому він сказав журналістам, що не готовий підтвердити, що аль-Багдаді "скиглив і плакав" перед ліквідацією. У той же час, він підтвердив, що терорист заліз у тунель з двома дітьми і підірвав себе, поки його люди перебували на землі".

Як з'ясувалося, дітям було по 12 років.

AP

AP

AP

AP

BREAKING: Watch: The US released video clip from parts of the raid that killed former ISIS leader al-Baghdadi. pic.twitter.com/LTD6vZ6YLr - Heimishe Media (@HeimisheMedia) October 30, 2019

"... at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on US aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w - US Central Command (@CENTCOM) October 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Президент США Дональд Трамп підтвердив повідомлення про ліквідацію ватажка "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Бакр аль-Багдаді. Він зазначив, що той був "хворою і розбещеною людиною". Трамп також назвав соратників Багдаді невдахами, які "поняття не мали, у що вони потрапляють".

Потім, 30 жовтня, Трамп заявив, що в Сирії американські військовослужбовці ліквідували ще одного терориста "Ісламської держави".

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!