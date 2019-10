"Скиглив і плакав": Пентагон показав фото і відео ліквідації ватажка ІДІЛ

У мережі показали фото і відео операції з ліквідації ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Так, на них видно, як американські війська ведуть вогонь зі стрілецької зброї з різних сторін, коли їх вертольоти наближаються до місцязнаходження терориста, передає CNN. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Керівник центрального командування США генерал Френк Маккензі заявив, що особу вбитого ватажка ІДІЛ уже підтвердив тест ДНК.

При цьому він сказав журналістам, що не готовий підтвердити, що аль-Багдаді "скиглив і плакав" перед ліквідацією. У той же час, він підтвердив, що терорист заліз у тунель з двома дітьми і підірвав себе, поки його люди перебували на землі".

Як з'ясувалося, дітям було по 12 років.

BREAKING: Watch: The US released video clip from parts of the raid that killed former ISIS leader al-Baghdadi. pic.twitter.com/LTD6vZ6YLr

"... at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on US aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w