Головна Новини
31 жовтня • оновлено в 07:44
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Скиглив і плакав": Пентагон показав фото і відео ліквідації ватажка ІДІЛ

6.8т Читати матеріал російською

У мережі показали фото і відео операції з ліквідації ватажка "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді.

Так, на них видно, як американські війська ведуть вогонь зі стрілецької зброї з різних сторін, коли їх вертольоти наближаються до місцязнаходження терориста, передає CNN. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Керівник центрального командування США генерал Френк Маккензі заявив, що особу вбитого ватажка ІДІЛ уже підтвердив тест ДНК.

Новини
ІДІЛ вже не спроможний на повномасштабну війну: експерт з Близького Сходу

AP

AP

При цьому він сказав журналістам, що не готовий підтвердити, що аль-Багдаді "скиглив і плакав" перед ліквідацією. У той же час, він підтвердив, що терорист заліз у тунель з двома дітьми і підірвав себе, поки його люди перебували на землі".

Як з'ясувалося, дітям було по 12 років.

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

AP

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
2
Смішно
8
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Путятишна следующая.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / думки

ads pixel