"С*ки, за все відповісте!" Російський поет пригрозив убивцям Бабченка

Російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив вбивцям свого друга, журналіста Аркадія Бабченка.

Трагічні рядки опубліковані на його сторінці в Facebook.

"Здохніть, гниди і виродки. Здохніть скоро і болісно. Все до одного, незалежно від національності, віросповідання, звань, чинів, віку, заслуг і колишніх досягнень. Здохніть і бійтеся зустрічі в пеклі з Бабченко на його вірному" Абрамс ", - йдеться у коментарі до вірша під назвою "В спину свободным метите? С*ки, за все ответите!".

Також свій вірш Бабченкові присвятив російський журналіст і поет Володимир Швейскій.

"Нет в России с крыльями

чтоб слова кровили

был один в Киеве

и того убили", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що поліція Києва шукала відео з камер спостереження у будинку, де жив Аркадій Бабченко, напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.