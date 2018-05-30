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"С*ки, за все відповісте!" Російський поет пригрозив убивцям Бабченка

4.6тЧитати новину російською

Російський поет Андрій Орлов (Орлуша) своїм новим віршем пригрозив вбивцям свого друга, журналіста Аркадія Бабченка.

Трагічні рядки опубліковані на його сторінці в Facebook.

"Здохніть, гниди і виродки. Здохніть скоро і болісно. Все до одного, незалежно від національності, віросповідання, звань, чинів, віку, заслуг і колишніх досягнень. Здохніть і бійтеся зустрічі в пеклі з Бабченко на його вірному" Абрамс ", - йдеться у коментарі до вірша під назвою "В спину свободным метите? С*ки, за все ответите!".

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Також свій вірш Бабченкові присвятив російський журналіст і поет Володимир Швейскій.

"Нет в России с крыльями

чтоб слова кровили

был один в Киеве

и того убили", - написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з'ясувалося, що поліція Києва шукала відео з камер спостереження у будинку, де жив Аркадій Бабченко, напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Аркадій БабченкоАндрій Орлов (Орлуша)
Місце
Росія
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