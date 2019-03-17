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"Скажете дякую": Соловйов пригрозив приходом армії Росії в Київ

2.2тЧитати матеріал російською

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що якби в Україні дійсно була російська агресія, то її армія вже була б у Києві.

Більш того, він розмріявся про те, що також вів би свою передачу в українській столиці. Безглузді погрози рупор злочинного путінського режиму озвучив в ефірі телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео

"Немає ніякої агресії російської! Була б російська агресія, я зараз вів би передачу в Києві, а ви б тихо розповідали: "Дякую російському воїну-визволителю!" — висловився пропагандист.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
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