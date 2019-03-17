"Скажете дякую": Соловйов пригрозив приходом армії Росії в Київ

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що якби в Україні дійсно була російська агресія, то її армія вже була б у Києві.

Більш того, він розмріявся про те, що також вів би свою передачу в українській столиці. Безглузді погрози рупор злочинного путінського режиму озвучив в ефірі телеканалу "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Соловйов Скріншот відео

"Немає ніякої агресії російської! Була б російська агресія, я зараз вів би передачу в Києві, а ви б тихо розповідали: "Дякую російському воїну-визволителю!" — висловився пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в травні 2018 року Соловйов погрожував приїхати до Києва після вигаданого "захоплення" столиці України нині вбитим ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

Також пропагандист пригрозив Україні знищенням у разі відновлення нею статусу ядерної держави.

Рупор Кремля висловлював упевненість в тому, що бойові дії на Донбасі закінчаться тільки тоді, коли Росія отримає контроль над всією територією України.

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