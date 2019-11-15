"Скажений собака!" КНДР піддала жорстким нападкам Байдена

Офіційне агентство новин Північної Кореї назвало колишнього віцепрезидента США Джо Байдена "скаженим собакою" і закликало знищити його.

"Такі скажені собаки, як Байден, можуть заподіяти зло безлічі людей, якщо залишити їх на свободі. Необхідно забити їх до смерті палицею... Сполученим Штатам це теж піде на користь", – йдеться в повідомленні KCNA.

Агентство також заявило про "ознаки останньої стадії деменції" в Байдена. "Схоже, йому час попрощатися з життям", – наголошується у зверненні.

Джо Байден Радіо Свобода

Як пишуть іноземні ЗМІ, наразі невідомо, що спричинило образи. Можливо, підставою став випущений штабом Байдена відеоролик, згідно з яким зовнішня політика Трампа "вихваляє диктаторів і тиранів, відштовхуючи союзників" США.

На слові "тиран" з'являється зображення історичного рукостискання між Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі в червні 2018 року.

Як повідомляє OBOZREVATEL, Байден публічно відхрестився від скандалу з сином в Україні. За його словами, той сам ухвалював рішення.

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