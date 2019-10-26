Скасування переведення годинників у Європі: з'явилися несподівані дані

У Європейському Союзі можуть передумати скасовувати переведення годинників на літній і зимовий час. Одна із причин – неготовність країн континенту і неузгодженість загального тимчасового простору.

Як пише DW.com, до сих пір невідомо, чи буде розглядатися питання про час на грудневій зустрічі міністрів транспорту – саме в їх компетенції знаходиться це питання.

В уряді вже Німеччині пояснили, що важливою умовою є уникнення "тимчасових островів і розбіжностей" між окремими державами-членами ЄС.

Переведення годинника Ілюстрація

Разом із тим єврокомісар із питань бюджету Гюнтер Еттінгер зізнався, що "не буде сумувати, якщо скасувати переведення годинників не вдасться". Так, він вказав на переваги одного часового поясу для європейського спільного ринку.

Як відомо, у березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування переведення годинників із 2021 року. Поки це рішення є тільки рекомендацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 27 жовтня 2019 року о 4 годині ранку за Києвом Україна перейде на зимовий час.

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