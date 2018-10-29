Скандально відомий кремлівський пропагандист наклав на себе руки: що відомо

Журналіст російського пропагандистського телеканалу НТВ Микита Развозжаєв 29 жовтня наклав на себе руки у Москві.

Він залишив передсмертну записку на своїй сторінці ц соцмережі "ВКонтакте", в якій вибачився перед рідними і близькими.

Інформацію про смерть "Взгляд-инфо" також підтвердив директор ДТРК "Саратов" Дмитро Петров. За його словами, Развозжаєв випав із вікна 11-го поверху будинку, де знімав квартиру.

Микита Развозжаєв

"Таня. Люба моя. Я довго думав і зрозумів — без тебе життя немає. Мені ніколи не знайти такої як ти. Я мріяв бути з тобою, я вірив, що ти пробачиш мене. У цьому немає твоєї провини. Я зважився на цей крок тільки тому що сподіваюся, що там буду з тобою. Хоча я не знаю, що там. Вибач мене. Вибач за все. За те, що зробив боляче, за те, що покинув. Я йду із думкою про кохання до тебе. Я обіцяв, що буду кохати тебе до кінця своїх днів — і це єдина обіцянка, яку я дотримав. Я дуже хотів стати зразковим батьком і чоловіком. Пам'ятай, будь ласка, тільки хороше", — написав він.

Микита Развозжаєв

Також Развозжаєв попросив у всіх пробачення. "Прошу вас усіх вибачити мене. Я йду. Я не повернуся. Але я буду десь поряд. У пам'яті, на фото, відео, ще де-небудь. Перед тим, як зробити цей вчинок, я щиро каюсь перед Господом Богом. Я беру на душу гріх і усвідомлюю всі наслідки", — йдеться у записці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Развозжаєв оскандалився після того, як на нього напав п'яний чоловік під час прямого ефіру з Парку Горького у День ВДВ. Відео побиття кремлівського пропагандиста стало хітом інтернету.