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ПолітикаЕкономіка

Скандальний "антибандерівський" закон у дії: в Польщі подали в суд на українського історика

1.9тЧитати новину російською

Люблінський воєвода Пшемислав Чарнек подав до суду на одного з лідерів української діаспори Польщі, відомого історика Григорія Купріяновича, який заявив про злочини Армії Крайової в с. Сагринь.

Як повідомив у своєму Facebook міністр закордонних справ Павло Клімкін, історик 8 липня на відкритті пам'ятника українським селянам у Сагрині, які загинули від рук Армії Крайової, розповів правду про ті події.

"Провиною" Г.Купріяновича, наскільки я розумію, стало те, що він "мав сміливість" сказати, хто був жертвою, а хто здійснив злочин, тобто ще раз озвучив давно відомі факти, які досі нікому навіть на думку не спадало заперечувати", - зазначив міністр.

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Клімкін додав, що Купріянович, за версією польської влади, порушив закон "Про інститут національної пам'яті" (антибандерівський), який викликав критику не тільки в Україні, але і в США та Ізраїлі.

"Ми категорично проти того, щоб судовий механізм використовувався для переслідування одного з провідних діячів української громади Польщі, який, до речі, надзвичайно багато робить для польсько-українського історичного примирення", - наголосив він.

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За словами міністра, ця ситуація є "радше спробою регіонального політика заробити дешеву популярність на роздмухуванні міжнаціонального скандалу". Однак польське суспільство має рішуче відреагувати на такі спекуляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про інститут національної пам'яті.

В українському МЗС зазначили, що своїм законом країна намагається зобразити громадян України виключно як "злочинних націоналістів" і "колабораціоністів Третього рейху".

Скандальна ініціатива в результаті привела до конфлікту у відносинах з Ізраїлем, а також США висловлювали невдоволення. Закон вступив у силу 1 березня.

27 червня президент Польщі Анджей Дуда підписав поправки до скандального "антибандерівського" закону.

Читайте всі новини по темі "Україна Польща" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Україна Польща
Особа
Павло Клімкін
Місце
Польща
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Гость
Гость
"Павло Климкин"- Клим Чугункин, этим все сказано. ДБ
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Таки лупят чубатых ссаными тряпками везде,вот и Польша к ним примкнула в очередной раз.Это уже не звоночек,это колокол.
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