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27 вересня • оновлено в 18:34
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Скандальна розмова Трампа із Зеленським: Гончаренко оголосив про нову сенсацію

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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в Офісі президента України Володимира Зеленського є аудіоверсія його телефонної розмови з главою США Дональдом Трампом.

Відповідний пост опублікував він у Facebook.

Нардеп зазначив, що в США не записують такі розмови, а ведуть стенограми, схожі на ту, яку оприлюднили в Білому Домі.

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Розмова Трампа із Зеленським: Гончаренко оголосив про сенсацію

Розмова Трампа із Зеленським: Гончаренко оголосив про сенсацію

Однак, за словами Гончаренка, щоб зрозуміти, тиснув чи ні Трамп на Зеленського, потрібно слухати точний аудіозапис, де можна почути інтонації, паузи, все те невербальне, що становить не менше половини суті будь-якої розмови.

"А ось аудіозапис всіх розмов, згідно з протоколом, робить Офіс президента. Всі розмови перших осіб записуються в режимі реального часу, а потім дослівно стенографуються і відправляються в архів в Офісі президента", – зазначив Гончаренко.

"Згідно з моїми джерелами, в Офісі президента подібний протокол був задіяний у ході розмови з Дональдом Трампом. Таким чином, у України є аудіоверсія їх розмови", – написав нардеп.

Він додав, що вже звернувся з проханням її публікації в Офіс президента. "Цей аудіозапис має міжнародне значення", – підкреслив Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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Тема
Імпічмент Трампа
Особи
Олексій Гончаренко Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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руденко евгений
руденко евгений
арестовать Гончаренко и выявить его источники в администрации, а после обменять на украинцев в России. Путинский товарищ.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Весьмирснами
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Всё-таки когда то был умный человек в администрации одного из президентов Украины и в то время ввел этот протокол - аудиозапись. Но хранить надо не только полную расшифровку таких разговоров на бумажном носителе, но и обязательно также и аудиозапись. А Запад переделывает все законодательство Украины, считая что там ничего полезного нет. А вот в данном случае есть. Штаты закостенели в прошлом со своей стенограмой в т ч в судах, где ведётся не аудиовидео фиксация, а стенограмма, которую можно исправить как хочешь.
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