Скандальна розмова Трампа із Зеленським: Гончаренко оголосив про нову сенсацію

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко заявив, що в Офісі президента України Володимира Зеленського є аудіоверсія його телефонної розмови з главою США Дональдом Трампом.

Відповідний пост опублікував він у Facebook.

Нардеп зазначив, що в США не записують такі розмови, а ведуть стенограми, схожі на ту, яку оприлюднили в Білому Домі.

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Однак, за словами Гончаренка, щоб зрозуміти, тиснув чи ні Трамп на Зеленського, потрібно слухати точний аудіозапис, де можна почути інтонації, паузи, все те невербальне, що становить не менше половини суті будь-якої розмови.

"А ось аудіозапис всіх розмов, згідно з протоколом, робить Офіс президента. Всі розмови перших осіб записуються в режимі реального часу, а потім дослівно стенографуються і відправляються в архів в Офісі президента", – зазначив Гончаренко.

"Згідно з моїми джерелами, в Офісі президента подібний протокол був задіяний у ході розмови з Дональдом Трампом. Таким чином, у України є аудіоверсія їх розмови", – написав нардеп.

Він додав, що вже звернувся з проханням її публікації в Офіс президента. "Цей аудіозапис має міжнародне значення", – підкреслив Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL

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