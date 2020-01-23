Скандал із тризубом у Британії: Україна відстояла правду

У Великобританії поліція вилучить український тризуб із переліку терористичних символів.

Про це у Twitter повідомило посольство України в країні.

"У відповідь на численні звернення українців і за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення забрати Державний герб України з антитерористичного посібника. Спасибі всім за небайдужість! Слава Україні!" – йдеться в дописі.

Контртерористичне управління поліції Британії додало, що не мало на меті образити Україну й видалить зображення тризуба.

Скандал із тризубом у Британії

"Ми підтримуємо тісні робочі відносини з нашими українськими партнерами і не маємо наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Великобританії і посольства України й вирішили забрати український тризуб з довідника знаків і символів", – підкреслили британські копи.

У відповідь на чісленні Звернення українців та за результатами роботи українських діпломатів, Британська поліція ухвалено решение ВИДАЛИТИ Державний герб України з антітерорістічного Посібника. Дякуємо всім за небайдужість! Слава Україні!

Роз'яснення тут https://t.co/W7zqYqWqJZ pic.twitter.com/LIbNNfR9mb - Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Британії національний герб України помістили в розділ знаків і символів праворадикальних груп.

У МЗС України відреагували на внесення українського герба в керівництво з протидії екстремізму у Великобританії й офіційно пояснили значення тризуба.

Пізніше в Британії виправдалися за образу тризуба України.

Посольство України у Великій Британії зажадало відповіді від Сполученого Королівства, коли ж український тризуб видалять із переліку екстремістської символіки.

Зазначимо, що фанати Росії бурхливо відреагували на новину. Дехто використовував скандал із українським національним гербом для дискредитації країни й пропагандистських цілей.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!