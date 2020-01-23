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23 січня • оновлено в 16:52
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Скандал із тризубом у Британії: Україна відстояла правду

1.7т
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У Великобританії поліція вилучить український тризуб із переліку терористичних символів.

Про це у Twitter повідомило посольство України в країні.

"У відповідь на численні звернення українців і за результатами роботи українських дипломатів, британська поліція ухвалила рішення забрати Державний герб України з антитерористичного посібника. Спасибі всім за небайдужість! Слава Україні!" – йдеться в дописі.

Контртерористичне управління поліції Британії додало, що не мало на меті образити Україну й видалить зображення тризуба.

Скандал із тризубом у Британії

Скандал із тризубом у Британії

"Ми підтримуємо тісні робочі відносини з нашими українськими партнерами і не маємо наміру нікого образити. Ми зустрілися з представниками МЗС Великобританії і посольства України й вирішили забрати український тризуб з довідника знаків і символів", – підкреслили британські копи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Великобританія
Теги
поліція скандали Герб України
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hunt andres
hunt andres
Обещать можно что угодно. Бриты, дабы отвязаться от навязчиво-шумных хох лов, это и сделали. Ждите.
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1
1
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
На будущее, надо рядом вареник дорисовать и не будет никаких вопросов.
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4
1
Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
A "азов" так и остался в списке терористов.
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5
1

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