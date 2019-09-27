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27 вересня • оновлено в 19:49
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Скандал із Трампом і Зеленським: стало відомо, хто "зрадив" президента США

12.4т Читати матеріал російською

Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє The New York Times, агент ЦРУ на той час працював у Білому домі.

"Його скарга, оприлюднена в четвер (26 вересня), підтвердила, що це аналітик за освітою, і чітко дала зрозуміти, що він розбирається в американській зовнішній політиці щодо Європи, демонструючи витончене розуміння української політики й принаймні деякі знання закону", – пише видання з посиланням на джерело.

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Зазначається, що співробітник ЦРУ не відповідав за опрацювання дзвінків Трампа із зарубіжними лідерами. Агент спецслужб дізнався про дії американського лідера "під час офіційних міжвідомчих справ". Нині агент вже не працює в Білому домі й повернувся на службу в ЦРУ.

Директор Національної розвідки США Джозеф Магуайр заявив на слуханнях у палаті представників Конгресу США, що особистість агента тримається в таємниці для його ж безпеки.

"Ми повинні захистити тих, хто проявляє сміливість повідомляти про можливе правопорушення на полі бою чи на робочому місці", – зазначив він.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США Вашингтон
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Савченко Александр
Савченко Александр
"Мы должны защитить тех, кто проявляет смелость сообщать о возможном правонарушении, то ли на поле боя, или на рабочем месте", вот Трамп и сообщил о коррупционере Байдене ! Надо Трампа защитить !
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Савченко Александр, В туалете будешь его защищать.
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