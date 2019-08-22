Скандал з Росією і G8: дипломат розкрив мету Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує стати провідним лідером Європейського Союзу після того, як Ангела Меркель піде з поста канцлера ФРН.
Таку думку озвучив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук, коментуючи пропозицію Макрона повернути Росію в G8.
"Коли я почув цей вислів Макрона (про можливість відродження формату "Великої вісімки" з Росією. – Ред.), це було як грім серед ясного неба", – зізнався дипломат.
"А потім це підтримав Трамп. Ну, від Трампа можна чого завгодно чекати – він не політик, він бізнесмен... Але Макрон... Я просто дивуюся. Він же розумна людина. Він має проаналізувати, чому Росію вигнали з "Великої вісімки" – через анексію Криму", – нагадав Гаращук.
За словами експерта, Україна користується величезною підтримкою з боку керівників західних держав і навряд чи вони погодяться з Макроном.
"На мій погляд, інші країни "Великої сімки" зараз не підуть на поводу у пана Макрона. Рішення в G7 приймаються консенсусом. Якщо хоча б одна країна – наприклад, Великобританія – не захоче, щоб Росія стала членом (саміту. – Ред .), то ніхто не запросить Росію", – зазначив він.
"Крим був, є і буде українським. Росія порушила усіляку мораль, усілякі міжнародні документи і міжнародні відносини", – наголосив Гаращук.
Макрон на зустрічі з Путіним 19 серпня
Facebook.com/EmmanuelMacron
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 серпня президент Франції Еммануель Макрон прийняв президента Росії Володимира Путіна у своїй літній резиденції Форт де Брегансон. При цьому Макрон не скупився на лестощі і заявив, що мріє про Європу від Лісабона до Владивостока.
20 серпня Макрон провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом і запропонував запросити Росію на саміт "Великої сімки" (G7) в 2020 році. За словами Трампа, Росію потрібно повернути в групу і відродити формат "Великої вісімки" (G8).
Проти повернення Росії вже висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.
З'явилася і реакція президента України Володимира Зеленського. Він заявив, що повернення Росії в G8 можливо тільки після виконання низки умов. Серед них – повернення Україні окупованого Криму та припинення бойових дій на Донбасі.
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