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Скандал з Росією і G8: дипломат розкрив мету Макрона

3.3т Читати матеріал російською

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує стати провідним лідером Європейського Союзу після того, як Ангела Меркель піде з поста канцлера ФРН.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук, коментуючи пропозицію Макрона повернути Росію в G8.

"Коли я почув цей вислів Макрона (про можливість відродження формату "Великої вісімки" з Росією. – Ред.), це було як грім серед ясного неба", – зізнався дипломат.

"А потім це підтримав Трамп. Ну, від Трампа можна чого завгодно чекати – він не політик, він бізнесмен... Але Макрон... Я просто дивуюся. Він же розумна людина. Він має проаналізувати, чому Росію вигнали з "Великої вісімки" через анексію Криму", – нагадав Гаращук.

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За словами експерта, Україна користується величезною підтримкою з боку керівників західних держав і навряд чи вони погодяться з Макроном.

"На мій погляд, інші країни "Великої сімки" зараз не підуть на поводу у пана Макрона. Рішення в G7 приймаються консенсусом. Якщо хоча б одна країна – наприклад, Великобританія – не захоче, щоб Росія стала членом (саміту. – Ред .), то ніхто не запросить Росію", – зазначив він.

"Крим був, є і буде українським. Росія порушила усіляку мораль, усілякі міжнародні документи і міжнародні відносини", – наголосив Гаращук.

Макрон на зустрічі з Путіним 19 серпня

Макрон на зустрічі з Путіним 19 серпня

Facebook.com/EmmanuelMacron

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Теми
Російсько-український конфлікт Санкції проти Росії Пряма трансляція Ефіри Oboz TV саміт G7
Особи
Петро Гаращук Еммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Франція
Теги
Європейський Союз Крим Новини Росії
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
Щирые шумеры опять заскулили
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Пережевывают одни и те же сопли.Путин молодец.Бросил им косточки..Пусть грызутся.А мы покаа дела делать бүдем
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Ски Андрей
Ски Андрей
Цимельман Филя, ты такой же олень как и твой подворотный сявло пу! расслабся-никаких G8 не будет! вопрос уже решён и точка!
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Питон Каа
Питон Каа
Если Трампу будет нужно он продавит своих вассалов по G-7 и вернет Россию в формат G-8. Вот только нужно ли это самой России - уже нет, но для поддержки Трампа она может вернуться, а что попросит взамен?
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Питон Каа, Вряд ли!У Трампушки выборы на носу!
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Питон Каа
Питон Каа
Ски Андрей, не будь так категоричен, политическая конъюнктура очень изменчива, вспомни ПАСЕ...
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