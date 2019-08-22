Скандал з Росією і G8: дипломат розкрив мету Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує стати провідним лідером Європейського Союзу після того, як Ангела Меркель піде з поста канцлера ФРН.

Таку думку озвучив в ефірі ObozTV військовий дипломат Петро Гаращук, коментуючи пропозицію Макрона повернути Росію в G8.

"Коли я почув цей вислів Макрона (про можливість відродження формату "Великої вісімки" з Росією. – Ред.), це було як грім серед ясного неба", – зізнався дипломат.

"А потім це підтримав Трамп. Ну, від Трампа можна чого завгодно чекати – він не політик, він бізнесмен... Але Макрон... Я просто дивуюся. Він же розумна людина. Він має проаналізувати, чому Росію вигнали з "Великої вісімки" – через анексію Криму", – нагадав Гаращук.

За словами експерта, Україна користується величезною підтримкою з боку керівників західних держав і навряд чи вони погодяться з Макроном.

"На мій погляд, інші країни "Великої сімки" зараз не підуть на поводу у пана Макрона. Рішення в G7 приймаються консенсусом. Якщо хоча б одна країна – наприклад, Великобританія – не захоче, щоб Росія стала членом (саміту. – Ред .), то ніхто не запросить Росію", – зазначив він.

"Крим був, є і буде українським. Росія порушила усіляку мораль, усілякі міжнародні документи і міжнародні відносини", – наголосив Гаращук.

Макрон на зустрічі з Путіним 19 серпня Facebook.com/EmmanuelMacron

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.