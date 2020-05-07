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7 травня • оновлено в 12:42
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Скандал із "Першим каналом" у Білорусі через COVID-19 отримав новий поворот

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Услід за рішенням про позбавлення акредитації знімальної групи російського "Першого каналу" влада Білорусі вислала з країни і його пропагандиста Олексія Кручиніна.

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Про це він сам розповів в коментарі tut.by, уточнивши, що оскільки виїхати за межі Білорусі його зобов'язали до півночі 6 травня, то вже перебуває в Російській Федерації. Причиною жорстких заходів став сюжет росіян про масові смерті від коронавірусу у місті Стовбці.

"Мене вислали, зараз вже перебуваю на території Росії. Таке рішення ухвалила Комісія МЗС, і мені як громадянину Росії було наказано покинути Білорусь до півночі 6 травня. Жодних офіційних листів і постанов з цього приводу я на руки не отримав, але мені їх і не планували вручати, наскільки я зрозумів", – розповів Кручинін.

Олексій Кручинін

Олексій Кручинін

Скриншот відео

Пропагандист уточнив, що позначок у паспорті про заборону на в'їзд до Білорусі йому не робили і в'їхати в республіку він може будь-якої миті.

"Це не видворення і не заборона на повернення, права в'їхати до Білорусі мене ніхто не позбавляв", – стверджує Кручинін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
російська пропаганда Коронавірус
Місце
Білорусь
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