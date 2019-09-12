Скандал з американським шпигуном у Росії: опубліковано фото агента

У Росії показали фото Олега Смоленкова, який може бути тим надсекретним шпигуном США в Кремлі, якого під загрозою викриття вивезли в 2017 році.

Його знімок оприлюднив телеканал RTVI (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що подробицями про Смоленкова, який працював в адміністрації президента Володимира Путіна, поділився Євген Агафонов – батько дитини дружини Смоленкова Антоніни від попереднього шлюбу.

Олег Смоленков: шпигуна США показали в Росії kasparov.ru

За його словами, їх дитина жила з його колишньою дружиною і її новим чоловіком, і в 2017 році, коли хлопчикові було 13 років, його мати нібито обманом отримала дозвіл на виїзд за кордон і поїхала спочатку в Чорногорію, а потім в США, де, як стверджує Агафонов, перебуває і досі.

Як пише "РИА Новости", раніше те, що саме Смоленков був агентом США, підтвердив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, шпигуна звільнили кілька років тому.

При цьому, пресслужба МЗС РФ повідомила, що Москва запросила Інтерпол про місцезнаходження Смоленкова.

Олег Смоленков: шпигуна США показали в Росії RTVI

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в 2017 році США таємно вивезли з Росії цінного агента, який працював в уряді країни. Рішення нібито було ухвалено в тому числі через побоювання, що Трамп "неодноразово неправильно поводився c секретними розвідданими" і міг сприяти викриттю шпигуна.

У США повідомили, що шпигун мав доступ до Путіна.

Стало відомо, що Смоленков працював секретарем у посольстві Росії у Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії.

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