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ПолітикаЕкономіка

Скандал у Європі: названі країни, готові вислати дипломатів Росії

2.3тЧитати новину російською

Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва розглядають можливість вислати з країни російських дипломатів через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на неназвані джерела.

"Великобританія, Німеччина і Франція підтвердили, що немає іншого правдоподібного пояснення, крім того, що за це відповідальність лежить на Росії. Лідери погодилися, що необхідно серйозно відреагувати на дії Росії", - розповів один зі співрозмовників газети.

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Як повідомляв "Обозреватель", лідери країн Євросоюзу підтримали Великобританію, яка звинувачує Росію в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

У знак солідарності ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерера з Москви.

Читайте всі новини по темі "Холодна війна між Заходом і Росією" на сайті "Обозреватель".

Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Особа
Сергій Скрипаль
Місце
Великобританія
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