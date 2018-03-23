Скандал у Європі: названі країни, готові вислати дипломатів Росії

Франція, Польща, Естонія, Латвія і Литва розглядають можливість вислати з країни російських дипломатів через отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на неназвані джерела.

"Великобританія, Німеччина і Франція підтвердили, що немає іншого правдоподібного пояснення, крім того, що за це відповідальність лежить на Росії. Лідери погодилися, що необхідно серйозно відреагувати на дії Росії", - розповів один зі співрозмовників газети.

Як повідомляв "Обозреватель", лідери країн Євросоюзу підтримали Великобританію, яка звинувачує Росію в отруєнні екс-шпигуна Сергія Скрипаля.

У знак солідарності ЄС відкликає свого посла Маркуса Едерера з Москви.