Скандал навколо земель Ізраїлю і Сирії: в ООН виступили із заявою

В ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

Таку позицію висловив головуючий у Раді Безпеки ООН китайський дипломат Лю Цзеі за підсумками екстреної наради РБ, передає ТАСС.

"Члени Ради Безпеки висловили глибоку стурбованість нещодавніми заявами ізраїльської сторони щодо Голан і наголосили, що статус Голан залишається незмінним", — сказав дипломат.

Він нагадав про прийняту Радою Безпеки в 1981 резолюцію 497, згідно з якою "незаконне рішення ізраїльської влади нав'язати свої закони, юрисдикцію й адміністрацію на окупованих сирійських Голанських висотах не має юридичної сили".

Лю Цзеі закликав Ізраїль та Сирію суворо дотримуватися підписаної в 1974 році угоди про роз'єднання військ, а також наголосив на необхідності проведення "переговорів щодо досягнення справедливого і міцного миру на Близькому Сході".

Радбез ООН

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон повинен визнати суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами, які країна анексувала в 1967 році після військових дій. Ці слова американського лідера викликали хвилю обурення в світі.

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