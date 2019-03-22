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Скандал навколо земель Ізраїлю і Сирії: в ООН виступили із заявою

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В ООН заявили, що статус Голанських висот повинен залишатися за Сирією, а рішення влади Ізраїлю про встановлення на окупованій ними території своїх законів і адміністрації позбавлені юридичної сили.

Таку позицію висловив головуючий у Раді Безпеки ООН китайський дипломат Лю Цзеі за підсумками екстреної наради РБ, передає ТАСС.

"Члени Ради Безпеки висловили глибоку стурбованість нещодавніми заявами ізраїльської сторони щодо Голан і наголосили, що статус Голан залишається незмінним", — сказав дипломат.

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Він нагадав про прийняту Радою Безпеки в 1981 резолюцію 497, згідно з якою "незаконне рішення ізраїльської влади нав'язати свої закони, юрисдикцію й адміністрацію на окупованих сирійських Голанських висотах не має юридичної сили".

Лю Цзеі закликав Ізраїль та Сирію суворо дотримуватися підписаної в 1974 році угоди про роз'єднання військ, а також наголосив на необхідності проведення "переговорів щодо досягнення справедливого і міцного миру на Близькому Сході".

Радбез ООН

Радбез ООН

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон повинен визнати суверенітет Ізраїлю над сирійськими Голанськими висотами, які країна анексувала в 1967 році після військових дій. Ці слова американського лідера викликали хвилю обурення в світі.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Тег
ООН
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
..но по факту оно так .
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CARGO 100
CARGO 100
Да, Голанские высоты - это вам не Крым православный и его референдум ...
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