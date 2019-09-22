Скандал Лещенка з адвокатом Трампа: екс-нардеп виступив із новими звинуваченнями

Колишній народний депутат Сергій Лещенко висловив готовність дати свідчення Конгресу США щодо спору, який виник у нього з адвокатом американського президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Відповідну заяву він зробив у статті, яка була опублікована в The Washington Post.

"Тиражуючи брехню, Джуліані не тільки обманює американських громадян. Він не тільки втручається в українську політику, розвішуючи ярлики на депутатів парламенту і чиновників адміністрації президента. Він намагається втягнути нового президента України в американські вибори, що абсолютно неприпустимо", – написав Лещенко.

Лещенко виступив зі звинуваченнями проти Джуліані

"Мені відомо, що лідери трьох комітетів Конгресу запросили у Білого дому та Державного департаменту всю переписку, яка стосується фігурантів цієї історії, включаючи мене. Як людина, яка бачила багато подій особисто, я висловлюю готовність давати свідчення Конгресу США про те, що відбувається останні півроку в сірій зоні україно-американських відносин", – заявив він.

Також Лещенко відхрестився від звинувачень Джулаіні в тому, що він оприлюднив "чорну бухгалтерію" Партії регіонів для того, щоб допомогти американським демократам на виборах. За словами екснардепа, він керувався мотивами справедливості.

Крім цього, Лещенко також пише, що слова адвоката про те, що Лещенко є "ворогом США і президента Трампа" коштували йому посади в команді нового президента Володимира Зеленського.

"Це обвинувачення здійснило руйнівний вплив на мою політичну кар'єру. Я допомагав команді Зеленського з січня, але тепер наклеп Джуліані коштував мені посади в новій адміністрації. Щоб не створювати проблем Зеленському, я зняв свою кандидатуру з розгляду", – пояснив екс-нардеп.

Він також додав, що незважаючи на підозри Джуліані, документи проти Партії регіонів справжні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джуліані планував приїхати з візитом до Києва. Його метою було спілкування з майбутнім президентом України Володимиром Зеленським.

Предметом розмови повинно було стати розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про можливе втручання Росії в американські вибори 2016 року і про передбачувані зв'язки сина віце-президента США Джозефа Байдена з газовою компанією, що належить українському олігарху.

Пізніше Джуліані заявив, що скасував візит в Україну через "ворога Дональда Трампа" – народного депутата Сергія Лещенка.

Лещенко заявив, що не причетний до втручання у вибори президента США. Розслідування, розпочате за цим фактом, нібито було ініційовано окремими представниками чинної української влади для того, щоб заручитися підтримкою Вашингтона і нового президента України.

У США почали "широкомасштабне розслідування" через можливий тиск президента Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

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