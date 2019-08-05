Скандал через ракети між Росією і США: з'явилася перша реакція Путіна

Президент Росії Володимир Путін відреагував на розрив договору про ракети середньої та малої дальності (ДРСМД) між його країною і США і звинуватив у цьому Вашингтон.

Офіційну позицію російського лідера опублікували на його сайті. "Росія змушена з жалем констатувати, що односторонній, під надуманим приводом, вихід США з ДРСМД, руйнування одного з основоположних документів у сфері контролю над озброєннями дуже серйозно ускладнили ситуацію у світі, породили фундаментальні ризики для всіх. Наголошу, відповідальність за те, що трапилося, повністю лежить на американській стороні. Замість вдумливого обговорення проблем міжнародної безпеки США просто перекреслили багаторічні зусилля, спрямовані на зниження ймовірності масштабного військового конфлікту, зокрема із використанням ядерної зброї", – наводяться слова Путіна.

Президент Росії додав, що не може ігнорувати стан справ і задовольнятися деклараціями про миролюбність із боку США та їхніх союзників.

У зв'язку з цим він доручив Міністерству оборони та Міністерству закордонних справ, Службі зовнішньої розвідки Росії уважно спостерігати за подальшими кроками США з розробки, виробництва і розміщення ракет середньої та малої дальності.

"У разі отримання достовірної інформації про те, що США завершили розробку і почали виробництво відповідних систем, Росія буде змушена розпочати повноформатну розробку аналогічних ракет. Звісно, для цього потрібен час. До надходження таких систем на озброєння Російської армії реальні загрози, що виникають для Росії у зв'язку із виходом США із ДРСМД, будуть надійно парируватися вже наявними у нас засобами: ракетами повітряного базування "Х-101" і "Кинджал", морського базування "Калібр", а також перспективними комплексами, включаючи гіперзвукові системи типу "Циркон", – пригрозив Путін.

Володимир Путін

При цьому він запевнив, що Росія нібито не відмовляється від взятих на себе односторонніх зобов'язань, тому всі її дії матимуть винятково дзеркальний характер.

"Це стосується розробки, виробництва і розміщення ракет середньої та малої дальності наземного базування. Ми не будемо їх розміщувати в тих регіонах і доти, доки там не будуть розгорнуті ракети середньої та малої дальності американського виробництва", – уточнив російський президент.

Також він закликав США до збереження здорового глузду і дорікнув їм ліквідацією ДРСМД, що, на думку Путіна, спричинить девальвацію і розхитування всієї основної конструкції глобальної безпеки.

"Такий сценарій означає відновлення нічим не стримуваної гонки озброєння. І, щоб уникнути хаосу, в якому немає жодних правил, обмежень і законів, треба ще раз зважити всі можливі небезпечні наслідки і почати серйозний діалог без двозначностей і по суті. Росія вважає необхідним, не відкладаючи, відновити повноцінні переговори про забезпечення стратегічної стабільності й безпеки. Ми до цього готові", – резюмував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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