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"С*ка бродяча!" У Грузії скандал навколо Путіна вилився у протести

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Грузинська телекомпанія "Руставі 2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайки тележурналіста Георгія Габунії у програмі "PS" на адресу Володимира Путіна.

Так, сотні жителів зібралися біля її офісу у Тбілісі і висловили невдоволення виступом ведучого. Активісти закидали будівлю телекомпанії віниками, яйцями і пляшками, і вимагали звільнити Габунію, передає "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Прийнято рішення призупинити мовлення до тих пір, поки безпека телеканалу не буде захищена", – заявив гендиректор телекомпанії Ніка Гварамія. Однак, через кілька годин, мовлення відновилося.

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"С*ка бродяча!" У Грузії скандал навколо Путіна вилився у протести

Скріншот з відео

На тлі цього МЗС Грузії заявило, що розцінює виступ журналіста Габунії, який у прямому ефірі нецензурно висловився на адресу президента Росії, як спробу створити напругу у відносинах між країнами.

"С*ка бродяча!" У Грузії скандал навколо Путіна вилився у протести

Скріншот з відео

"С*ка бродяча!" У Грузії скандал навколо Путіна вилився у протести

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі також засудила "словесну агресію" ведучого, однак від вибачень утрималася.

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Особи
Володимир ПутінГеоргій Габунія
Місце
Грузія
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Габуния.За три мата сколько людей ты мразь отправишь за черту бедности,а может и в петлю от безысходной нищеты.Ну вот теперь очёчко пусть твоё трепещет. от ближайших перспектив.Ну,явно,хуёвых.
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bruno jordano
bruno jordano
Алексеев Владимир-пeдик
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Грузинский скот. Теперь я понимаю, почему абхазы и осетины не хотят жить с этими животными.
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Буренко Елена
Буренко Елена
Федяков Алексей, это ж каким нужно быть не далёким человеком, чтобы по таким новостям, сделать такие выводы о всем народе. Позорище... Хотите что-то понимать, начните думать головой.
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Trubitsyn Andrey
Trubitsyn Andrey
После таких габуния, легко поверить шо кто то писает в вино и плюёт в баржоми.
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