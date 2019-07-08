"С*ка бродяча!" У Грузії скандал навколо Путіна вилився у протести

Грузинська телекомпанія "Руставі 2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайки тележурналіста Георгія Габунії у програмі "PS" на адресу Володимира Путіна.

Так, сотні жителів зібралися біля її офісу у Тбілісі і висловили невдоволення виступом ведучого. Активісти закидали будівлю телекомпанії віниками, яйцями і пляшками, і вимагали звільнити Габунію, передає "РИА Новости" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Прийнято рішення призупинити мовлення до тих пір, поки безпека телеканалу не буде захищена", – заявив гендиректор телекомпанії Ніка Гварамія. Однак, через кілька годин, мовлення відновилося.

Скріншот з відео

На тлі цього МЗС Грузії заявило, що розцінює виступ журналіста Габунії, який у прямому ефірі нецензурно висловився на адресу президента Росії, як спробу створити напругу у відносинах між країнами.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі також засудила "словесну агресію" ведучого, однак від вибачень утрималася.

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