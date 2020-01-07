Ситуция дуже небезпечна: Фельгенгауер заговорив про Третю світову війну

Напружена ситуація в Перській затоці між Іраном і США може дійти до ядерної війни або застосування стратегічної зброї, що дорівнює Третьої світової війни.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповів російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер. За його словами, не варто не недооцінювати нинішню ескалація конфлікту в регіоні, вона дуже небезпечна.

"Коли бояться, тоді по-іншому поводяться, тому все можливо. В точці біфуркації завжди є шанс зробити правильний вибір, перейти до деескалації. Але ситуація в регіоні дуже небезпечна, може дійти до ядерної війни або застосування стратегічної зброї", – підкреслив він.

Третя світова війна

За його словами, головна проблема ескалації нинішнього конфлікту в його багатосторонності. У іранського режиму є дуже серйозні внутрішньополітичні проблеми, а адекватність багатьох світових лідерів викликає питання.

"В іранській правлячій еліті розкол, йдуть постійні сварки. Накази видає майже 80-річний Алі Хаменеї, адекватність якого викликає певні сумніви. В інших світових лідерів теж проблеми. Беньямін Нетаньяху (прем'єр Ізраїлю. – ред) боїться змов і в'язниці, а Трамп боїться, що в разі програшу виборів, його посадять. Тому все може бути", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.

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