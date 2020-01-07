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7 січня • оновлено в 07:30
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Політика Економіка

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Ситуция дуже небезпечна: Фельгенгауер заговорив про Третю світову війну

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Напружена ситуація в Перській затоці між Іраном і США може дійти до ядерної війни або застосування стратегічної зброї, що дорівнює Третьої світової війни.

Про це в інтерв'ю виданню "Апостроф" розповів російський військовий аналітик Павло Фельгенгауер. За його словами, не варто не недооцінювати нинішню ескалація конфлікту в регіоні, вона дуже небезпечна.

"Коли бояться, тоді по-іншому поводяться, тому все можливо. В точці біфуркації завжди є шанс зробити правильний вибір, перейти до деескалації. Але ситуація в регіоні дуже небезпечна, може дійти до ядерної війни або застосування стратегічної зброї", – підкреслив він.

Третя світова війна

Третя світова війна

За його словами, головна проблема ескалації нинішнього конфлікту в його багатосторонності. У іранського режиму є дуже серйозні внутрішньополітичні проблеми, а адекватність багатьох світових лідерів викликає питання.

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Если начнется война, Путин будет просто в шоколаде

"В іранській правлячій еліті розкол, йдуть постійні сварки. Накази видає майже 80-річний Алі Хаменеї, адекватність якого викликає певні сумніви. В інших світових лідерів теж проблеми. Беньямін Нетаньяху (прем'єр Ізраїлю. – ред) боїться змов і в'язниці, а Трамп боїться, що в разі програшу виборів, його посадять. Тому все може бути", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка вбитого американцями генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані Зейнаб пригрозила США і Ізраїлю "чорними днями" і помстою за батька.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Загроза Третьої світової війни Конфлікт США та Ірана
Особи
Дональд Трамп Беньямін Нетаньягу
Тег
війна
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Ку Алексей
Ку Алексей
вот он - величайший военный эксперт
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Ку Алексей, ну уж лучше чем ваш Штирлиц...
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