Ситуація загострюється: Китай розробляє ядерну зброю нового покоління

Китай активізує розробку тактичної ядерної зброї нового покоління і проводить випробування для симуляції вибухів частіше, ніж Сполучені Штати Америки.

Як повідомляє видання The Hill, США проводять у місяць у середньому менше одного тесту, для Китаю ця цифра сягає п'яти.

Загалом за три роки Китай провів близько 200 випробувань з імітацією ядерних вибухів, водночас як у Сполучених Штатах за п'ять років відбулися лише 50 таких тестів.

"США в січні оприлюднили свій огляд ядерної політики, в якому міститься заклик до розробки малих ядерних зарядів із метою стримування загрози з боку РФ і Китаю", - наголошується в публікації.

Тим часом, поки Китай, США, а також Росія шукають способи отримати більш ефективну ядерну зброю для стримування потенційної загрози, ризик ядерного конфлікту зростає, підкреслили в статті.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні російський політолог, журналіст і політичний діяч Андрій Піонтковський назвав причину ядерного шантажу Путіна.