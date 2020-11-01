У зв'язку з тим, що у нас ось такі процеси відбуваються на вулицях, коли якісь чорні і білі ліві хулігани шантажують бізнеси і людей, йде все більший потік виїжджаючих з великих міст в передмістя. Потік цей все більший, так як ситуація все більше дикіша. Заспокоїти її, це потрібен новий Маккарті і комісія з розслідування антиамериканської діяльності з боку всієї цієї прогресивної шизи зліва. І це говорю я, досить ліберальна за своїми поглядами людина.

З іншого боку, давайте просто подумаємо вголос, а що людина втрачає виїхавши з великого міста в американських умовах? Це ж у нас тут не Росія, не Україна, навіть не Франція, де в місті є все, а в передмісті повна порожнеча і свині на вулиці в калюжі миються.

Американські передмістя або субурбія мають в порівнянні з містом як правило: