Ситуація в США стає все більш дикою, пора їхати із великого міста

Олександр Флінт Світ 06:45, 1.11.2020

У зв'язку з тим, що у нас ось такі процеси відбуваються на вулицях, коли якісь чорні і білі ліві хулігани шантажують бізнеси і людей, йде все більший потік виїжджаючих з великих міст в передмістя. Потік цей все більший, так як ситуація все більше дикіша. Заспокоїти її, це потрібен новий Маккарті і комісія з розслідування антиамериканської діяльності з боку всієї цієї прогресивної шизи зліва. І це говорю я, досить ліберальна за своїми поглядами людина.

З іншого боку, давайте просто подумаємо вголос, а що людина втрачає виїхавши з великого міста в американських умовах? Це ж у нас тут не Росія, не Україна, навіть не Франція, де в місті є все, а в передмісті повна порожнеча і свині на вулиці в калюжі миються.

Американські передмістя або субурбія мають в порівнянні з містом як правило:

  • більш низькі ціни на їжу, бензин, послуги

  • приватні будинки з хорошими ділянками

  • можливість мати зброю

  • можливість мати нормальну стоянку для безлічі машин

  • дуже якісні державні школи

  • практично повна відсутність криміналу

  • куди більш наближена до народу політична влада обох партій, яка насправді бояться за свої місця

  • можливість вибрати життя вдалині від небажаних для вас елементів населення

  • можливість мати домашніх тварин в будь-яких кількостях

  • можливість мати домашню худобу і городи, якщо цього вам захочеться

  • дуже велика кількість фірмових магазинів, ресторанів, кінотеатрів та інших розважально-торгових точок

  • тиша, природа прямо у дворі, чисте повітря і практична відсутність пробок 23 години з 24

  • прекрасні дороги в 98% випадків

  • в багатьох місцях є досить розвинений громадський транспорт

  • дуже зручні безкоштовні сервіси для людей похилого віку – наприклад, людей похилого віку після 65 років можуть безкоштовно возити в продуктовий і по лікарях, потрібно тільки записатися

  • якість життя в передмісті зростає в рази.

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