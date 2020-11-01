У зв'язку з тим, що у нас ось такі процеси відбуваються на вулицях, коли якісь чорні і білі ліві хулігани шантажують бізнеси і людей, йде все більший потік виїжджаючих з великих міст в передмістя. Потік цей все більший, так як ситуація все більше дикіша. Заспокоїти її, це потрібен новий Маккарті і комісія з розслідування антиамериканської діяльності з боку всієї цієї прогресивної шизи зліва. І це говорю я, досить ліберальна за своїми поглядами людина.

З іншого боку, давайте просто подумаємо вголос, а що людина втрачає виїхавши з великого міста в американських умовах? Це ж у нас тут не Росія, не Україна, навіть не Франція, де в місті є все, а в передмісті повна порожнеча і свині на вулиці в калюжі миються.

Американські передмістя або субурбія мають в порівнянні з містом як правило:

більш низькі ціни на їжу, бензин, послуги

приватні будинки з хорошими ділянками

можливість мати зброю

можливість мати нормальну стоянку для безлічі машин

дуже якісні державні школи

практично повна відсутність криміналу

куди більш наближена до народу політична влада обох партій, яка насправді бояться за свої місця

можливість вибрати життя вдалині від небажаних для вас елементів населення

можливість мати домашніх тварин в будь-яких кількостях

можливість мати домашню худобу і городи, якщо цього вам захочеться

дуже велика кількість фірмових магазинів, ресторанів, кінотеатрів та інших розважально-торгових точок

тиша, природа прямо у дворі, чисте повітря і практична відсутність пробок 23 години з 24

прекрасні дороги в 98% випадків

в багатьох місцях є досить розвинений громадський транспорт

дуже зручні безкоштовні сервіси для людей похилого віку – наприклад, людей похилого віку після 65 років можуть безкоштовно возити в продуктовий і по лікарях, потрібно тільки записатися

якість життя в передмісті зростає в рази.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.