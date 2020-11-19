З Трампом у Кремля вийшло не зовсім так, як там думали. Американський президент – це не російський цар. У США складна система стримувань і противаг. Якраз ось ця єдність в Конгресі заважала Трампу реалізовувати всі путінські забаганки. Все, що робилося на користь України за президентства Трампа, було не завдяки йому, а всупереч.

Тепер вже немає ніяких перешкод. Але найголовніший результат поразки Трампа – це повернення Заходу на міжнародну арену. Чому Трамп був так любим Путіним і всім російським політичним класом? Тому що заперечував існування такого інституту, як Захід, вільний світ – він просто не розумів значення цих слів. Для нього America first означало перш за все розбірки з усіма американськими союзниками. Він сприймав своє президентство чисто з фінансового боку, бачив себе господарем якогось господарюючого об'єкта, а міжнародні відносини будував виключно з точки зору фінансової вигоди тих чи інших угод.

Те ж саме відноситься і до НАТО. Ось це особливо подобалося Путіну.

Геополітична ситуація у світі рішучим чином змінюється. Захід і НАТО повертаються як сильні гравці, готові протистояти авторитарним режимам і їх намірам на суверенітет сусідніх країн. Це найголовніша новина для України.

Джо Байден – добре і для світу і для Америки. Дуже багато його недооцінюють, але ж Байден здобув в процесі цієї виборчої компанії дві історичні перемоги. Першу – під час праймеріз Демократичної партії над вкрай лівим кандидатом Сандерсом. Ліве крило – майже прокомуністичне і його вплив наростає. Так що Байдену вдалося зупинити цю загрозу і, друга перемога – йому вдалося перемогти Трампа.

Байден – найбільш підготовлений у зовнішньополітичній сфері до виконання функцій американського президента з часів Буша-старшого. Після нього були люди як би з провінції, без великого досвіду. Так що Байден – це порятунок Америки в один із найкритичніших моментів для її історії.

Більше про перемогу Байдена читайте в інтерв'ю Андрія Піонтковського OBOZREVATEL