Туреччина продовжує наступ на Сирію: як проходить військова операція

У середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії. Головним завданням турецьких військ є – боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону. Рано вранці передова група турецьких сил увійшла до Сирії в районі міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн.

Що відбувається в Сирії і якими можуть бути наслідки – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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Туреччина почала військову операцію "Джерело миру" завдавши кількох авіаударів по північному-сходу Сирії. Курди відповіли мінометним обстрілом турецьких міст.

Відомо, щонайменше, про 14 загиблих турецьких військових.

В небезпечній зоні перебуває близько ста тисяч біженців.

Турецький президент Реджеп Ердоган упевнений, що військові мають право переслідувати терористів, якими вони вважають курдів.

Операція "Джерело миру". Як все почалося

Про початок повітряної і наземної операції на півночі Сирії президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив ще 5 жовтня. Цьому передувала заява американського президента Дональда Трампа про виведення з цього регіону американських військ, що діяли у співпраці з курдами.

турецький танки Telegram-канал "Порядок денний Туреччини"

Під час телефонної розмови між Трампом і Ердоганом 7 жовтня, сторони обговорили створення в Сирії, так званих зон безпеки. У Білому домі заявили, що США не будуть брати участі у військовій операції Туреччини.

Того ж дня Трамп опублікував твіт, в якому пригрозив повністю знищити економіку Туреччини.

"Я твердо заявляв це раніше і просто повторю зараз: якщо Туреччина зробить щось, що я, при своїй великій і винятковій мудрості, вважатиму неприпустимим, я повністю знищу і зруйную економіку Туреччини (я вже робив це раніше)! Вони повинні разом з Європою наглядати за захопленими бійцями ІД і їхніми сім'ями. США зробили набагато більше, ніж будь-хто очікував, зокрема захоплення 100% халіфату ІД", – написав він.

As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I've done before!) . They must, with Europe and others, watch over ... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 жовтня 2019 р

Незважаючи на це, вранці 9 жовтня турецькі військові увійшли до Сирії в районі міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн.

Карта "безпечної зони" Institute for the Study of War

ЗМІ з місця подій повідомили про вибухи в районі прикордонного сирійського міста Рас-ель-Айн, а також про застосування авіації на кордоні.

Операція "Джерело миру" в Сирії Telegram-канал "Протести в світі"

Telegram-канал "Протести в світі"

Associated Press повідомила, що турецькі війська перетнули кордон поблизу сирійського міста Ет-Телль-ель-Абьяд. Там розгорілися бої з силами курдів.

Сирійські ЗМІ повідомили, що зіткнення йдуть вздовж усього кордону між Туреччиною і північною Сирією: "Армія Туреччини почала масштабну атаку на оборонні позиції SDF в Деріку, Камишли, Дарбасії, Рас-ель-Айні, Тель-Абьяд і Джараблусі. Напади націлені на мирних жителів, яких намагаються змусити покинути свої будинки".

У Міжнародному комітеті Червоного хреста висловили занепокоєння долею десятків тисяч людей, які живуть в таборах для біженців в регіоні. Населення цих таборів в районах Ракка, Дейр-ез-Зора і ель-Хасакі оцінюється в понад сто тисяч осіб.

Сьогодні, 10 жовтня, телеканал "Аль-Маядін" з посиланням на курдські джерела повідомив, що 14 турецьких військовослужбовців загинули в ході боїв з формуваннями курдської коаліції "Сили демократичної Сирії" в районі міста Рас-ель-Айна в сирійській провінції Хасеке.

За їхнім твердженням, SDF успішно відбивають наступ турецької армії на схід від Рас-ель-Айна. Зі свого боку, Міноборони Туреччини в поширеному в четвер комюніке підкреслило, що турецькі збройні сили в ході нової транскордонної операції захопили всі зазначені цілі.

Уточнюється, що протягом минулої доби турецька артилерія і авіація завдала ударів по 181 об'єкту в прикордонних районах Сирії. Наземні сили Туреччини продовжують просування на півночі в райони на схід від річки Євфрат.

Крім того, стало відомо, що бійці так званої Сирійської вільної армії приєдналися до турецької операції "Джерело миру".

Як поставилися до дій Туреччини в регіоні і у світі:

Сирія назвала це порушенням міжнародного права і свого суверенітету і пообіцяла не залишити без відповіді.

Курди запевнили, що турецькі удари спрямовані проти мирного населення, а в регіоні почалася паніка.

Росія закликала Туреччину не нашкодити зусиллям по врегулюванню, ініціювала діалог з курдами і Дамаском. Кремль заявив про готовність сприяти.

США від того, що відбувається відсторонилися – заявили, що не братимуть участі в операції і вивели військових з цього району.

Європейський Союз закликав Туреччину перервати військову операцію. "Вона не веде до позитивних результатів", – заявив глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Франція і Німеччина висловили стурбованість. Глава МЗС ФРН закликав Туреччину припинити наступ. МЗС Франції засудив військову операцію.

Рада Безпеки ООН закликала всі сторони до максимальної стриманості.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс був проінформований про операцію Туреччини в Сирії. Він закликав уникати дій, які можуть привести до подальшої дестабілізації ситуації в регіоні. НАТО чекає від Анкари стриманості.

У парламенті Ірану заявили, що військова операція в Сирії ускладнить обстановку, посилить кризу, призведе до нової хвилі біженців.

МЗС Ірану виступив з вимогою виведення турецьких сил з території Сирії і негайного припинення атак.

МЗС Єгипту закликав до скликання ради Ліги арабських держав у зв'язку з операцією Туреччини в Сирії. Було прийнято рішення про проведення екстреного засідання 12 жовтня.

Фінляндія припинила експорт до Туреччини зброї і матеріалів для ВПК через початок війни проти курдів.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що операція Туреччини може перешкодити початку роботи конституційного комітету Сирії.

МЗС Саудівської Аравії назвав агресією військові дії Туреччини.

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на військову операцію Туреччини.

Дональд Трамп

"Цього ранку Туреччина, яка є членом НАТО, вторглася до Сирії. США не схвалюють цю атаку і дали ясно зрозуміти Туреччині, що ця операція – погана ідея. Туреччина зобов'язалася захищати мирних громадян, релігійні меншини, а також зробити так, щоб не сталося гуманітарної кризи. І ми будемо робити так, щоб вони дотримувалися даних зобов'язань", – сказано в його офіційній заяві, яку поширив Білий дім.

Зокрема президент Туреччини відреагував на критику свого американського колеги заявивши, що Туреччина вторглася на територію Сирії на підставі Аданської турецько-сирійської угоди, підписаної у 1998 році.

Реджеп Ердоган

"Згідно з цією угодою, якщо режим (сирійський. - Ред.) не вживає заходів проти Робочої партії Курдистану (РПК), то наші військові мають право переслідувати терористів", – пояснив Ердоган.

Відповідь курдів

Сирійські курди в четвер, 10 жовтня, бомбардували і обстріляли три прикордонні турецькі міста. За їх словами, це відповідь на розпочату турками операцію "Джерело миру".

В результаті нападу загинули 6 мирних жителів, серед них – дитина.

За словами представника служби безпеки Туреччини, збройні сили завдали удару, зокрема, по військових складів і баз. В результаті нальоту курдів загинули 6 жителів, ще 70 – поранені. У той же час президент Туреччини Тайіп Ердоган заявив в Анкарі, що до цього часу були вбиті 109 бойовиків.

У свою чергу, станом на п'ятницю, 11 жовтня, турецькі війська спільно з сирійською опозицією на північному сході Сирії оточили два прикордонних міста – Рас-ель-Айн і Телль-Абьяд.

Таким чином турки замкнули кільце після того, як встановили контроль над 11 населеними пунктами, розташованими в околицях цих міст. У Рас-ель-Айні, на півночі провінції Ракка, турецькі військові увійшли в промислову зону, де ведуть перестрілки з бійцями курдських "Сил народної самооборони", а в Телль-Аб'яд сили опозиції вибили курдські загони з передмість Ель-Ябса та Телль-Фандарья.

За даними місцевих ЗМІ, курди разом з колонами біженців відступають з прикордонних районів углиб провінції Ель-Хасака.

Які наслідки

Проведення військової операції в Сирії навряд чи обернеться для Туреччини якимись санкціями, навіть не зважаючи на велику стурбованість і гучні заяви офіційних осіб різних країн.

"Протягом останніх декількох років Туреччина провела вже дві подібні операції, і були після них якісь наслідки для Туреччини? Очевидно, що за тією ж схемою відбудеться і третя операція, і, швидше за все, не матиме жодних наслідків", – сказав в коментарі OBOZREVATEL директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Що стосується погроз з боку Дональда Трампа, то експерт упевнений, що жодного впливу на Туреччину це мати не буде. Тим паче, на листопад призначена зустрічі американського і турецького президентів.

"Це означає, що всі ці загрози залишаться просто байками в Twitter, і навряд чи змінять позицію Туреччини", – зазначив він.

Експерт-міжнародник Павло Рудяков в принципі впевнений, що проведення операції було узгоджено, тому висловлення стурбованості – це швидше гра на публіку.

"Це абсолютно цинічні речі, одним словом – геополітика", – заявив він.

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