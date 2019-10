Туреччина продовжує наступ на Сирію: як проходить військова операція

У середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії. Головним завданням турецьких військ є – боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону. Рано вранці передова група турецьких сил увійшла до Сирії в районі міст Таль-Абьяд і Рас-ель-Айн.

Головне:

Про початок повітряної і наземної операції на півночі Сирії президент Туреччини Реджеп Ердоган оголосив ще 5 жовтня. Цьому передувала заява американського президента Дональда Трампа про виведення з цього регіону американських військ, що діяли у співпраці з курдами.

Під час телефонної розмови між Трампом і Ердоганом 7 жовтня, сторони обговорили створення в Сирії, так званих зон безпеки. У Білому домі заявили, що США не будуть брати участі у військовій операції Туреччини.

Того ж дня Трамп опублікував твіт, в якому пригрозив повністю знищити економіку Туреччини.

"Я твердо заявляв це раніше і просто повторю зараз: якщо Туреччина зробить щось, що я, при своїй великій і винятковій мудрості, вважатиму неприпустимим, я повністю знищу і зруйную економіку Туреччини (я вже робив це раніше)! Вони повинні разом з Європою наглядати за захопленими бійцями ІД і їхніми сім'ями. США зробили набагато більше, ніж будь-хто очікував, зокрема захоплення 100% халіфату ІД", – написав він.

