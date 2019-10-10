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10 жовтня • оновлено в 21:16
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Сирія завдала удару у відповідь по Туреччині: 6 загиблих, 70 поранених

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У відповідь на військову операцію "Джерело миру" Сирія у четвер, 10 жовтня, обстріляла міста в Туреччині, в результаті чого загинули 6 мирних жителів і ще близько 70 були поранені.

Сирійські курди відкрили вогонь по населеним пунктам Акчакале, Нусайбін і Джейланпинар, які розташовані на кордоні двох країн, повідомляє телеканал NTV.

Три особи, у тому числі 10-місячна дитина, загинули, і 45 осіб отримали поранення під час мінометного обстрілу по Ачкакале.

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Сирія завдала удару у відповідь по Туреччині

Сирія завдала удару у відповідь по Туреччині

Foxnews

У місті Нусайбін провінції Мардін загинули ще троє цивільних, понад 20 осіб поранено. Серед жертв дівчатка 12 і 15 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в ході боїв з формуваннями курдської коаліції "Сили демократичної Сирії" (СДС) в районі міста Рас-ель-Айна в сирійській провінції Хасеке загинули 14 турецьких військовослужбовців.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Туреччина
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это не Сирия обстреляла, а курды. Они неподконтрольны правительству. Их американцы крышевали. ОбоSS опять подменяет понятия.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Не Сирия, а террористы плять проамериканские!
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