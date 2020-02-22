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22 лютого • оновлено в 18:19
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Сирія пригрозила збивати будь-які пасажирські літаки

10.2т
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Системи ППО Сирії будуть збивати будь-які літаки, які порушать повітряний простір країни.

З такою заявою виступили в командуванні Збройних сил Сирії в суботу, 22 лютого.

У сирійському командуванні відзначили, що будь-яке порушення повітряного простору буде розцінюватися як зовнішня агресія проти Сирії.

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"Будь-які літаки, які порушили повітряний простір Сирії, будуть розцінюватися як ворожа бойова ціль, якій не дозволяється перебувати в нашому небі. Вона буде переслідуватися відразу ж після виявлення і знищена одразу ж після порушення нашого повітряного простору", – йдеться в заяві.

Війна в Сирії

Війна в Сирії

Як писав OBOZREVATEL, недавно турецькі військові пішли в наступ на позиції сирійської армії президента Башара Асада в провінції Ідліб. Війська Ассада спільно з російськими найманцями відповіли Туреччині ракетними ударами.

Повідомлялося також про двох загиблих і п'ятьох поранених турецьких військових. При цьому у відповідь нібито були вбиті 50 сирійських військових.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Опять помидоры будут давить....
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4
0
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Тупенькие! Где сказано о гражданских? Речь идет о *нарушевших* воздушное пространство, а не летающих по договорённости. Хотя вам ПХР! Вот МН-17 вроде и договорился с вами, а вы сбили его!
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2
6
Кор Павел
Кор Павел
Kuksov Micha, так обозу сделать громкое подлое объявление. В стране военно положение имеют право
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0
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
"Обоз"- ты навоз. Зачем про пассажирские самолёты свою хрень воткнул? Вот так ты своих упоротых и дурачишь.
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