Системи ППО Сирії будуть збивати будь-які літаки, які порушать повітряний простір країни.

З такою заявою виступили в командуванні Збройних сил Сирії в суботу, 22 лютого.

У сирійському командуванні відзначили, що будь-яке порушення повітряного простору буде розцінюватися як зовнішня агресія проти Сирії.

"Будь-які літаки, які порушили повітряний простір Сирії, будуть розцінюватися як ворожа бойова ціль, якій не дозволяється перебувати в нашому небі. Вона буде переслідуватися відразу ж після виявлення і знищена одразу ж після порушення нашого повітряного простору", – йдеться в заяві.

Війна в Сирії

Як писав OBOZREVATEL, недавно турецькі військові пішли в наступ на позиції сирійської армії президента Башара Асада в провінції Ідліб. Війська Ассада спільно з російськими найманцями відповіли Туреччині ракетними ударами.

Повідомлялося також про двох загиблих і п'ятьох поранених турецьких військових. При цьому у відповідь нібито були вбиті 50 сирійських військових.

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